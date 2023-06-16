CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Электроника
|

ГК «Элемент» будет развивать высокотехнологичную микроэлектронику в Татарстане

ГК «Элемент» будет сотрудничать с правительством Республики Татарстан в сфере разработки высокотехнологичной микроэлектроники. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как отмечается в тексте соглашения, стороны займутся реализацией мероприятий согласно концепции технологического развития, утвержденной Правительством РФ. Будут созданы условия для организации новых производств полупроводниковой и микроэлектронной продукции, а также для разработки такой продукции с участием предприятий и дизайн-центров Республики Татарстан.

Согласно документу, также планируется развивать сферу микроэлектроники путем реализации образовательных проектов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новости отечественного «железа»: не все «Эльбрусы» оказались одинаково российскими

Созданная меньше месяца назад компания с ИИ в названии получила больше 100 млн евро инвестиций. У нее нет даже сайта

Онлайн-конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2023» состоится 27 июня

МГУ переходит с софта Microsoft на российский «Мой офис»

В России потратят 4,8 миллиарда на специальный «интернет для властей»

«Ростелеком» станет поставлять госсектору и коропрациям планшеты и ПК на «Авроре»

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Естественную историю придется переосмыслить — у динозавров обнаружили нейрокогнитивные способности

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между открытым и глубоким космосом

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп
Показать еще