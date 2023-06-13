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Технологии МТС помогут сохранить экспонаты в Томском областном краеведческом музее

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о внедрении в Томском областном краеведческом музее системы круглосуточного мониторинга климатического режима на базе собственного IoT-решения «Цельсиум». Умные датчики позволяют отслеживать изменения показателей температуры, влажности, атмосферного давления в помещениях фондохранилищ и экспозиции музея и таким образом помогают сохранить более 195 тыс. предметов музейного фонда. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили в музее 30 интеллектуальных цифровых датчиков, работающих на базе сети интернета вещей NB-IoT. Данные об основных климатических показателях внутри помещений накапливаются и хранятся в облаке МТС. С помощью онлайн-приложения, установленного на телефоне, сотрудники музея могут отследить не только текущую ситуацию, но и увидеть, как изменялись температура, влажность и давление в помещениях за какой-либо период, а также получить экстренное сообщение, если произошли резкие отклонения от нормы. Интеллектуальная система «Цельсиум» позволяет контролировать параметры круглосуточно и оповещает ответственных сотрудников музея о текущей ситуации с помощью уведомлений.

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«Цельсиум»

«Датчик «Цельсиум» – собственная разработка МТС. Прибор изготавливается в России, а также работают и обслуживаются на базе отечественной инфраструктуры. Устройство компактно, легко и быстро устанавливается. Уже сейчас датчики активно применяются в разных сферах: от ритейла до медицинских учреждений. Если говорить о сфере культуры, то датчики микроклимата уже сейчас помогают сохранить экспонаты в Рыбинском музее-заповеднике, Государственном архивном фонде Югры и Норильской библиотечной системе. И я рад, что к списку этих городов присоединяется Томск и крупнейший музей в регионе – Томский областной краеведческий музей», – сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

«До сегодняшнего для мониторинга климата в помещениях музея мы использовали переносные измерительные приборы, с которых требовалось дважды в день снимать показатели и вносить их в журнал. По итогам оказалось, что «Цельсиум» дает намного более точные данные и гораздо удобнее в использовании: теперь можно видеть данные в мобильном приложении в любое время суток. Важно и то, что мы можем отследить и проанализировать показатели в динамике, сравнить с тем, что было вчера или неделю, месяц назад: система самостоятельно формирует графики, и мы их видим в удобном формате через смартфон», – отметила и.о. директора музея Светлана Зоркальцева.

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