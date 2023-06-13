CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Техника
|

«Инвитро» использует технологию цифрового двойника для построения и развития сети

«Инвитро», российская медицинская компания, в течение последнего года применяет технологию цифровых двойников, или digital twin, для развития сети медицинских офисов и лабораторий. Такой подход позволяет протестировать в цифровой среде все выбранные конфигурации сети, их риски и преимущества и реализовывать самые выгодные и безрисковые.

Компания «Инвитро» расширила применяемую экспертизу на основе анализа цифровых данных для развития сети своих офисов и лабораторий. Ранее представитель B2C-рынка медицинских анализов и исследований применял ГИС-технологии для оценки локаций и выбора помещений для открытия новых медофисов, а также для актуализации оценки уже включённых в сеть. Поскольку география бизнеса «Инвитро» очень масштабна, включает населенные пункты от 20 тыс. человек, а сеть насчитывает более 1,9 тыс. точек, то выбор оптимальной конфигурации и стабильного развития требует высокотехнологичного подхода – разработки полноценного «цифрового двойника» сети.

Цифровой двойник – это полная цифровая копия сети медицинских офисов с привязкой к адресам, формату офиса, социально-демографическим данным района, информации об инфраструктуре и логистике, конкурентной среде. Цифровой двойник также включает неперсонифицированные данные о клиентах, количестве и виде заказов, финансовых результатах каждого офиса и их кластеров.

Решение представляет собой аналитический комплекс на основе платформы ГИС Atlas и модулей предиктивной аналитики российской компании Marketing Logic.

Система анализирует текущую конфигурацию сети, выявляя сильные и слабые звенья, а также предлагает различные трансформационные сценарии в зависимости от поставленных целей. Для максимизации прибыли или охвата, сокращения издержек, исключения каннибализации цифровая платформа предлагает комплекс действий, приводящих к целевому результату: открыть новые офисы, переместить существующие, изменить формат или набор услуг. Каждая рекомендация определяет точные адреса и параметры офисов для оптимальной конфигурации сети в целом.

В совокупности комплекс анализирует более 5 тыс. параметров в их различных комбинациях для 1,9 тыс.+ медофисов группы компаний более чем в 600 городах России и включает в том числе характеристики офисов, работающих по франшизе.

«Проект «Инвитро» – один из самых амбициозных кейсов команды Marketing Logic. Это продиктовано масштабом сети, количеством и географией офисов, а также количеством параметров, которые анализирует платформа Geonet и визуализирует для заказчика ГИС Atlas. По большому счёту, проект, конечно, выходит за пределы геоэкспертизы и геоанализа, так как учитывает и финансовый результат, и сценарии изменения конфигурации сети в привязке к прибыли и оптимизации расходов. При этом анализ геоданных мы в полной мере задействуем применительно ко всем параметрам, которые можем «приземлить», собственно адресные рекомендации и визуализация при работе с офисами – это элемент ГИС. Мы очень рады тому, что «Инвитро» смело подходит к использованию новых технологий, максимально интегрируя эти возможности для развития своего бизнеса», – сказал управляющий партнёр Marketing Logic Дмитрий Галкин.

Проект оценки сети и управления офисами с привлечением технологии цифровых двойнико» рассчитан на постоянную реализацию. По мере накопления данных система повышает точность прогнозов и увеличивает экономический эффект от использования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти удвоили субсидии разработчикам российского «железа». Выручка прошлых проектов превысила 40 миллиардов

Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация

Будущий конкурент «Микрона» и «Ангстрема» трижды не смог найти важного подрядчика, без которого не начать выпуск новых чипов

В России впервые робот возбудил дело против человека

Руководителей госорганов оценят не только по внедрению российского ПО и ИБ, но и по ведению «Вконтакте»

«Ростелеком» создает «Ягу» и «Ежку», которые заменят в России Jira и Trello

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

10 главных мифов об электромобилях

6 способов нагреть воду, когда отключили горячее водоснабжение

Вместо игр и YouTube: полезные приложения для детей

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между открытым и глубоким космосом

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет
Показать еще