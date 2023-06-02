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«Сбер» выводит на рынок решение для визуализации данных – платформу «Навигатор»

«Сбер» выводит на внешний рынок свою технологическую разработку – платформу «Навигатор» для визуализации данных и поддержки принятия управленческих решений. «Навигатор» позволяет на основе имеющихся данных быстро создавать наглядные дэшборды и онлайн-отчетность, формировать BI-аналитику в режиме реального времени, мониторить эффективность маркетинговых кампаний и многое другое.

«Навигатор» позволяет получать доступ к документам и файлам в режиме онлайн и офлайн с планшета, телефона, ноутбука, ПК. Платформа поддерживает более 70 форматов представления данных и помогает получить любой необходимый уровень детализации, факторный анализ и наглядное представление связей и причин.

«Навигатор» показал свою эффективность на внутренних процессах «Сбера». В среднем платформа обрабатывает 11 ТБ данных в сутки со скоростью 27 тыс. событий в секунду. Использование «Навигатора» позволило значительно ускорить принятие управленческих решений, а также помогло сэкономить десятки миллионов рублей в год за счет отказа от аналогичных зарубежных продуктов.

Тарас Скворцов, вице-президент – директор департамента финансов Сбербанка, сказал: «Сбер» продолжает курс по выводу на рынок собственных ИТ-решений, доказавших свою эффективность внутри группы. «Навигатор» – платформа, которая помогает руководителям высшего и среднего звена как в крупном бизнесе, так и в государственных структурах. Быстрая визуализация и анализ данных позволяют оперативно принимать оптимальные управленческие решения на качественно новом уровне».

Платформа «Навигатор» включена в реестр российского программного обеспечения.

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