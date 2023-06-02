Больше половины лесных пожаров во Владимирской области помог предотвратить искусственный интеллект

С начала пожароопасного сезона 62% очагов возгораний во Владимирской области были обнаружены с помощью интеллектуальной системы видеомониторинга. Камеры, размещенные на высотных базовых станциях МТС и работающие на базе технологии искусственного интеллекта, фиксируют лесные пожары на начальной стадии, благодаря чему их удается оперативно потушить и не допустить распространения огня.

В апреле-мае 2023 г. во Владимирской области было выявлено 16 лесных пожаров, шесть из них обнаружила авиалесоохрана и лесничие, а 10 «увидел» искусственный интеллект. В большинстве случаев успешное распознавание возгорания происходило благодаря расположению камер на большой высоте и круглосуточной трансляции по каналам связи, которые также предоставила МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего в регионе действует 60 камер, транслирующих пожарную обстановку, из них 26 установлены на базовых станциях связи МТС. В случае обнаружения дыма сигнал тревоги через систему видеомониторинга направляется в Региональную диспетчерскую службу Министерства лесного хозяйства и диспетчерские службы. Благодаря качеству изображения 4К дежурный может масштабировать картинку и подтвердить факт возгорания, а также уточнить его место с погрешностью до 150 метров.

«Владимирская область обладает крупными лесными массивами. Система видеомониторинга сканирует территорию по горизонту, каждая видеокамера имеет угол обзора 360°. Расположенные на 70-метровой высоте, они надежно охраняют леса на расстоянии до 35 километров каждая и на площади до 200 тыс. га. За полтора месяца пожароопасного сезона каналы связи работали бесперебойно», – сказал директор филиала МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Видеокамеры зафиксировали пожары небольшого размера, которые только разгорались в Курловском, Ковровском, Селивановском, Собинском, Гусевском и Владимирском лесничествах. Эти участки являются «зелеными легкими» для Владимира, Гусь-Хрустального и как минимум еще 20 населенных пунктов, расположенных рядом с ними.

«Местные жители возле этих лесничеств даже не почувствовали никакого задымления, потому что система видеомониторинга выявляла возгорания размером в несколько квадратных метров – по дымку на горизонте. А средняя площадь пожаров, обнаруженных искусственным интеллектом, оказалась в пять раз меньше тех, которые были найдены другим способом. По сигналу тревоги мы оперативно отправляли на место технику и людей и ликвидировали огонь, пока он не успевал разгореться. Налицо высокая экономическая и экологическая эффективность такой «умной» системы видеомониторинга», – отметил генеральный директор ГАУ ВО «Владлесхоз» Виктор Тарлаков.

Система может выводить информацию на стационарные компьютеры, ноутбуки и планшеты, что делает мониторинг мобильным. Данные доступны как в реальном времени, так и в архиве, что позволяет сопоставлять информацию из разных источников, выявлять и анализировать причины пожаров и эффективность их устранения.

Во Владимирской области в охране нуждается 1,463 млн га лесов, из которых свыше 80% – высокогорючие сосна и береза. Комплексная противопожарная защита с земли и воздуха позволяет сохранить лесной фонд, в котором обитает более 320 видов краснокнижных растений и животных. Пожароопасный сезон во Владимирской области установлен на период с 14 апреля по 14 октября 2023 г.