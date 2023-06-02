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«Билтех» разработала оборудование для РЖД

Компания «Билтех» разработала оборудование для компании «Российские железные дороги» (РЖД), которое позволяет машинисту электропоезда отслеживать процессы посадки и высадки пассажиров с помощью потокового видео с камер наблюдения на платформе. Без этого модуля машинист может полагаться только на собственное зрение и команды ответственного человека со станции, что создает высокие риски безопасности.

Оборудование устанавливается в зоне видимости машиниста и позволяет ему следить за процессами посадки и высадки пассажиров. Электропоезд не начнет движение, пока оно не станет безопасным.

Разработанное оборудование было успешно установлено на разных станциях РЖД, что повысило безопасность пассажиров при путешествии на электропоездах.

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