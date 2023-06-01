Внутренний аудит X5 Group выбрал платформу Sber Process Mining для замены решения лидера мирового рынка процессной аналитики

«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», обеспечила переход X5 Group на платформу Sber Process Mining для анализа и повышения эффективности процессов. Подразделение внутреннего аудита X5 Group использует платформу для интеллектуального анализа соответствия бизнес-процессов установленным нормативам и тестированию контрольных процедур. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.»

Весной 2022 г. перед внутренними аудиторами X5 Group встала задача оперативно заменить используемое лидирующее зарубежное программное обеспечение класса Process Mining российским аналогом. При этом пользователями клиента предъявлялись высокие требования к функционалу и качеству продукта на уровне текущего ИТ-решения.

Для старта проекта миграции команда «Сбера» оперативно подключила пользователей X5 Group к облачной демоверсии платформы Sber Process Mining. За полтора месяца внутренние аудиторы реализовали ключевые контрольные процедуры в новой платформе. Полный переход на ИТ-решение от «Сбера» был выполнен в течение 2022 г. Весной 2023 г. платформа Sber Process Mining была введена в промышленную эксплуатацию на инфраструктуре X5 Group.

Переход на платформу позволил внутренним аудиторам продолжать проводить регулярное тестирование контрольных процедур на больших объемах данных. Sber Process Mining помогает быстрее находить отклонения и нарушения, в том числе недоступные для выявления традиционными средствами. Для этого в платформе используется сочетание инструментов анализа выполнения бизнес-процессов с алгоритмами машинного обучения.

Sber Process Mining может применяться не только для процедур внутреннего аудита. Инструмент позволяет оптимизировать любые процессы, оставляющие цифровые следы в информационных системах – процессы продажи, закупок, снабжения, управления персоналом, бэкофиса – и повышать их эффективность.

Тарас Скворцов, вице-президент – директор департамента финансов Сбербанка: «Мы гордимся нашим сотрудничеством с X5 Group. Это отличный пример синергии, которая позволила нам совместно решить амбициозную задачу по вендерозамещению решения от лидера мирового рынка. Глубокая экспертиза коллег и качественная обратная связь позволили нам вывести платформу Sber Process Mining на уровень лучших мировых практик. Мы рады способствовать цифровизации и совершенствованию процессов наших клиентов и верим в дальнейшее успешное взаимодействие в сфере Process Mining».

Иван Ворона, директор по внутреннему аудиту X5 Group: «Внутренний аудит – один из проводников цифровизации в X5 Group. Мы активно используем Process Mining в проведении тестирования контрольных процедур и уверены в расширении сферы применения этой технологии в компании. Миграция с инструментов признанного мирового лидера на отечественное решение - непростой, но важный шаг для непрерывной деятельности нашего подразделения. Мы успешно перешли на российскую платформу Sber Process Mining и благодарны команде «Сбера» за профессионализм и клиентоориентированность».

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Sber Process Mining – платформа для интеллектуального анализа и повышения эффективности процессов. Три года применения в «Сбере»: 200+ проектов, 80+ подразделений, 800+ пользователей. Варианты предоставления: On-Premise и SaaS. Включена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Запись в реестре № 16108 внесена 29 декабря 2022 г.

X5 Group – российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток» и «жесткими» дискаунтерами «Чижик». Компания развивает цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося». На 31 марта 2023 г. под управлением Компании находились 21760 магазинов. Сеть включает в себя 19549 магазинов «Пятерочка», 956 супермаркетов «Перекресток», 591 «жесткий» дискаунтер «Чижик» и 596 магазинов «Красный яр» и «Слата». Под управлением компании также находятся 55 распределительных центров и 4 90 собственных грузовых автомобилей на территории России. На сегодняшний день в компании работают более 345 тыс. сотрудников.