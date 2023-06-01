«Сколково» выделил почти 200 млн руб. на решение для цифровизации металлургических предприятий

«Абинский электрометаллургический» завод совместно с «Дата-центр автоматика» по гранту фонда «Сколково» внедрил систему управления и сквозного контроля производственных активов в ходе производства металлургической продукции. Была построена новая инфраструктура, состоящая из современных отказоустойчивых серверов, систем хранения данных, средств резервного копирования, проложено более 10 км оптоволоконных линий. Об этом CNews сообщили представители «Сколково»

Общий бюджет проекта превысил 400 млн руб., из них сумма гранта в рамках национального проекта «Цифровая экономика» составила более 194 млн руб.

Внедрение системы управления и сквозного контроля производственных активов позволило: объединить в единый информационный контур информационные системы (ИС) всех цехов завода; организовать сбор и централизованное хранение всех технологических данных о процессе производства продукции; минимизировать простои оборудования и повысить производство высококачественной продукции.

Каждая единица выпускаемой продукции будет получать свой уникальный цифровой паспорт.

«Сегодня ни у кого не вызывает вопросов необходимость цифровизации производства. Современные производственные технологии позволяют значительно сократить издержки предприятия, повысить качество продукции. Фонд "Сколково" поддержал уже целый ряд проектов, направленных на внедрение цифровых технологий в промышленном секторе, в том числе в металлургии. Такая поддержка способствует не только росту эффективности предприятий, получивших гранты, но и появлению на рынке передовых российских решений, обладающих потенциалом тиражирования и масштабирования. Подобные проекты закрывают потребность целой отрасли, что для нас наиболее важно», – отметила Екатерина Столбова, директор проектного офиса оператора отраслевых проектов «Цифровой экономики» фонда «Сколково».

В основу проекта легла цифровая платформа DATA-TRACK компании «Дата-центр автоматика». Она позволяет объединять ключевую информацию систем предприятия в единое предметно-ориентированное хранилище. DATA-TRACK дает возможность собирать, связывать, анализировать данные и вовремя предоставлять информацию функциональным модулям с помощью универсальной системы гибких запросов. Материальные потоки связываются с информационными потоками для создания объективной картины производственного процесса, благодаря чему руководству и персоналу всегда доступны данные о том, как была произведена продукция и почему произошли отклонения.

«Благодаря поддержке фонда "Сколково" и АЭМЗ, которые не побоялись реализовать на своем предприятии технически сложный масштабный проект, мы получили уникальную возможность создать продукт, который может быть адаптирован под параметры любого производства, как дискретного, так и процессного. Созданное межотраслевое решение, уже используется при цифровизации других производственных компаний», – сказал Роман Усков, генеральный директор компании «Дата-центр автоматика».

Второй составляющей проекта стала система EXPERT BASE. Она позволяет аналитику-исследователю без ИТ-специалиста получить доступ к глобальным производственным данным, построить информационные панели для их исследования, сформировать отчеты и разобраться в проблемах на производстве.

«Помимо широких функциональных возможностей как никогда важно для нас сейчас, что это именно российская разработка. По итогам проекта с уверенностью можно сказать, что отечественная платформа DATA-TRACK может стать достойной основой цифровой трансформации любого производственного предприятия», – отметил Владимир Федотов, генеральный директор АЭМЗ.

Реализация проекта профинансирована в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика». Фонд «Сколково» выступает оператором государственной поддержки проектов первого масштабного внедрения российских решений в сфере информационных технологий, рассчитанной до 2024 г.

В 2023 г. «Сколково» поддерживает российские компании, реализующие особо значимые проекты, включенные в перечень, утвержденный президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2022 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 г. и составила 351,9 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тыс.