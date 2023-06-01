Sitronics Group оснастит морской порт Сочи отечественной СУДС

Sitronics Group и ФГУП «Росморпорт» подписали контракт на оснащение морского порта Сочи системой управления движением судов (СУДС) на отечественном ПО.

Система управления движением судов (СУДС) – базовый элемент инфраструктуры Системы обеспечения безопасности мореплавания в соответствии с Резолюцией Международной морской организации (ИМО) А.857(20). СУДС позволяет осуществлять контроль за выполнением общих правил плавания и стоянки судов в морских портах в режиме реального времени. Это современный инструментарий для управления судоходством в портах и на подходах к ним, а также снижения рисков от возможных негативных последствий судоходства за счет недопущения возникновения нештатных ситуаций.

«Разработанная нами СУДС прошла сертификационные испытания, внесена в Единый реестр российского ПО и помогает решать задачу достижения технологического суверенитета страны. СУДС является базовым элементом для цифровизации грузопотока и цифровой трансформации морской отрасли. Наше решение имеет ряд технологических инноваций, позволяющих успешно конкурировать как на российском, так и на зарубежных рынках», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Внедрение отечественного решения системы управления движением судов (СУДС) в порту Сочи – это пилотный проект, реализующийся в рамках индустриального центра компетенций (ИЦК) «Морской и речной транспорт», который позволит обеспечить технологический суверенитет и безостановочное функционирование порта Сочи.

ИЦК был создан в июне 2022 г., его возглавляет генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин.

«ФГУП «Росморпорт» проводит активную и планомерную работу по импортозамещению используемых на предприятии программных продуктов. Особый фокус – на обеспечение работоспособности систем, относящихся к объектам критической информационной инфраструктуры. В настоящий момент СУДС ряда филиалов «Росморпорта» оснащены иностранным программным обеспечением. Основной задачей совместного с Sitronics Group проекта перевода СУДС морского порта Сочи на отечественное ПО является снижение потенциальной уязвимости и повышение безопасности мореплавания», – сказал генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин.

«Все решения, реализуемые в рамках ИЦК, – это глобальные проекты с возможностью масштабирования не только на всю отрасль, но и с большим экспортным потенциалом. Отечественная система управления движением судов не исключение. Разработанная СУДС может быть использована во всех морских гаванях нашей страны, а также в портах дружественных стран», - отметил заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов.