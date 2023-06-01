CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

На республиканском портале госуслуг доступен новый раздел «Меры поддержки семьям с детьми»

К Международному дню защиты детей Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан собран перечень мер поддержки семьям, которые можно получить на ПГМУ, ЕПГУ и в МФЦ. Более 70 услуг, включая запись ребенка в детский сад, оформление материнского капитала, подача заявления на получение мер поддержки для мобилизованных граждан и членов их семей, доступны в одном разделе uslugi.tatarstan.ru/posobie-na-detej с разделением по категориям: для многодетных семей; для семей с детьми, имеющих ограничения по здоровью или находящихся под опекой; для семей, члены которых являются участниками СВО; для семей с детьми. Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Все больше жителей Татарстана переходят на цифровой формат получения государственных услуг. Сегодня каждый второй житель Татарстана является активным пользователем республиканского портала государственных и муниципальных услуг.

«Создание эффективной цифровой инфраструктуры является одной из ключевых задач для Министерства цифрового развития Республики Татарстан. Все больше людей делают выбор в пользу онлайн-сервисов и цифровых услуг. Новый раздел со всеми доступными мерами поддержки семьям с детьми гарантирует пользователям портала быстрый доступ к актуальной информации, в том числе способствуя экономии времени», – отметил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Илья Начвин.

Внедрение бесконтактных технологий позволяет свести к минимуму взаимодействие граждан и сотрудников, а также снизить коррупционные риски.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчики российских ОС и офисных пакетов договорились не повышать цены на ПО до 2028 года

Когда в России появятся собственные Open Source продукты

Банкам придется ходить в Центробанк за разрешением мигрировать на российское ПО и «железо»

Россиян освободили от «биометрического рабства». Власти дали гражданам легальное право бойкотировать сбор биометрии

В России будет создана лоцманская ИТ-система для морских кораблей. Сейчас используются технологии позапрошлого века

Зарплаты PHP-программистов выросли по всей России. Спрос есть даже на джунов

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще