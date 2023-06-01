Креативная платформа «Простор» от VK запустила бесплатную обучающую программу для медиахудожников

Открытая креативная платформа «Простор» от VK при участии Generative Gallery открыла набор участников на летнюю обучающую программу, посвященную применению инновационных технологий в искусстве. Кураторы и лекторы программы — известные профессионалы индустрии, среди которых основатель студии Radugadesign Иван Нефедкин, художник Миша Мост, главный куратор Музея криптографии Анна Титовец, пионер медиа-арта Алексей Шульгин. Участники программы будут создавать художественные произведения для размещения на медиафасадах Москвы.

Летние отборочные программы пройдут в рамках направления «Медиа-арт» креативной платформы «Простор» от VK. Для участия необходимо представить работы, соответствующие требованиям по каждому направлению, и подать заявку в сообществе «Простор. Медиа-арт» «Вконтакте». Кураторы выберут лучшие из них и пригласят авторов на обучающую программу. Участники получат доступ к лекциям и мастер-классам о медиаискусстве, смогут получить обратную связь от кураторов по своим работам и разобраться во всех тонкостях работы арт-индустрии. Итогом каждого набора станет выставка, цель которой – сделать медиаискусство доступным для широкой аудитории.

Отбор на программу «Искусство данных» пройдет до 16 июня 2023 г. Его кураторами выступают основатель и креативный директор студии Radugadesign Иван Нефедкин и креативный продюсер, куратор Generative Gallery Анна Смирнова. В рамках итоговой выставки будут представлены произведения генеративного дата-арта. Каждое из произведений будет создано на основе цифровых данных по различным темам: от климата до постов в социальных сетях. Зрители смогут увидеть генеративные графические композиции, созданные с учетом формы купола здания информационного центра столичного парка «Зарядье», где они будут представлены с 26 июня по 10 июля 2023 г. Партнеры этой программы – Комитет по туризму города Москвы и парк «Зарядье».

27 июня 2023 г. начнется отбор на вторую программу «Визуальный поворот», которую курирует искусствовед и основатель арт-практики ARTYPICAL Наталья Фукс. К участию приглашаются художники, которые работают с технологиями искусственного интеллекта и нейросетями как с главным инструментом для создания цифрового искусства. Набор на программу завершится 18 июля 2023 г.

Третья программа будет посвящена теме «Трансформации будущего» и запустится 25 июля 2023 г. Ее куратором станет креативный продюсер Дарья Эпин. Участникам предложат реализовать мечту о трансформации реальности в формате видео, продемонстрировав художественное осмысление технологий будущего – биохакинга, искусственного интеллекта, репликации ДНК и др.

«Цифровые технологии делают искусство многограннее и доступнее для широкой аудитории. Наша задача — дать медиахудожникам возможность реализоваться, познакомить их с индустрией и возможностями, которые дают современные цифровые инструменты. Благодаря выставкам «Простора» от VK тысячи людей смогут увидеть работы, созданные новыми звездами арт-сферы», — сказала Ольга Гамза, директор по развитию социально значимых сервисов VK.

Первая отборочная программа была посвящена связи движения и креативной энергии, ее куратором выступила Ксюша Чеховская, соосновательница международного фестиваля медиаискусства INTERVALS. С 26 мая по 9 июня 2023 г. работы участников можно каждый вечер увидеть на медиафасадах торговых центров Avenue SouthWest и Kvartal West в Москве. Партнером этого направления выступило агентство Intention.

Узнать подробнее о направлении медиа-арта и подать заявку на участие в программе можно в сообществе «Простор Медиа-арт» «Вконтакте».