ИТ-интегратор «Первый бит» и омская птицефабрика «Русь» закончили совместный проект по внедрению «1С:ERP»

Омский филиал международного ИТ-интегратора «Первый бит» помог автоматизировать управление крупной птицефермы АО «Русь». Это производитель куриного яйца полного цикла, начиная с выращивания пшеницы на собственных полях. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

Раньше «Русь» использовала связку из решений «1С:Управление торговлей», «1С:Зарплата и управление персоналом» и «1С:Бухгалтерия предприятия». Компании не хватало гибких отчетов с производства и возможностей для роста. Чтобы идти в ногу со временем, руководство решило перейти на единую информационную систему на базе «1С:ERP».

Среди других целей проекта были оптимизация издержек, ускорение выпуска продукции, организация прослеживаемости, повышение качества и увеличение оборота сбыта. Нужно было отладить производство, регламентированный учет, системы бюджетирования и казначейства, а также функции CRM.

Всех целей удалось достичь, используя только продукты «1С». Систему «1С:ERP Управление предприятием 2» усилили дополнительными модулями для АПК, Птицеводства и CRM, а также бесшовной интеграцией с программой «1С:Документооборот КОРП».

Специалисты «Первого бита» обеспечили учет производственных показателей инкубации и выращивания птицы, сделали расчет себестоимости автоматическим и прозрачным.

Корпоративная система документооборота открыла компании возможности для дальнейшего роста и позволила сократить издержки на работу с документами.

Автоматизация отдела продаж позволила сократить время обработки заказов на 30%, а вслед за этим увеличить и объем продаж. Прибыль выросла на 7-9%.

Благодаря переходу на единую управленческую ИС на основе «1С:ERP» в компании заметно упростился сбор отчетности. Процессы регламентированного учета ускорились на 90%, а управленческого — на 60%. Также сократились издержки и трудозатраты, улучшилась оборачиваемость материальных ресурсов и выросла производительность.

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«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.