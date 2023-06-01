Голосовой помощник МТТ пригласит повысить квалификацию

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал голосового робота на платформе VoiceBox для консультантов, которые занимаются внедрением и комплексным сопровождением программных продуктов, таких как «1С», «Консультант плюс» и других аналогичных сервисов для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители МТТ.

Консалтинговые компании имеют учебные центры, которые проводят профессиональную переподготовку и повышают квалификацию специалистов по бухучету и налогообложению, управлению персоналом, финансовому менеджменту, экономике и праву. На подобные семинары и курсы приглашаются сотни слушателей, и для их оповещения менеджерам приходилось тратить по несколько часов в день.

Теперь этим занимается голосовой помощник от МТТ, он информирует о проведении семинаров и курсов для бухгалтеров, делопроизводителей, юристов, кадровиков и тем самым высвобождает сотрудников колл-центра компаний, ускоряет процесс оповещения слушателей и повышает конверсию звонков.

Первые клиенты отмечают, что использование одного голосового помощника позволяет заменить от трех до пяти менеджеров, что приводит к сокращению трудозатрат и увеличению скорости оповещения о мероприятиях.

«Наши роботы освоили новое направление по сопровождению сложных высокотехнологичных программных продуктов и сервисов, – сказал директор по продукту МТТ Илья Парахневич. – Уже есть несколько кейсов по успешной работе наших цифровых помощников в области правовой и бухгалтерской поддержки юридических лиц. Робот не только снижает нагрузку на сотрудников, но и позволяет компаниям сократить расходы за счет автоматизации бизнес-процессов».

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АО «МТТ» («Межрегиональный транзиттелеком) – провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». Сегодня в портфель компании МТТ входят: виртуальная АТС, нумерация 8–800, голосовые роботы VoiceBox, сервисы коммуникационной платформы МТС Exolve, такие как обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, месседжинг и др.