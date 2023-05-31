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В Мурманске оцифруют нотариальные документы на «Эларскан»

В Мурманскую областную нотариальную палату поставлен российский комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-400Р, оснащенный передовым отечественным ПО «Сканимидж» для управления процессами сканирования и обработки изображений. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Мурманская областная нотариальная палата (МОНП), образованная в 1993 г., сегодня объединяет 55 нотариусов и является членом Федеральной нотариальной палаты. В ее задачи входит обеспечение профессиональной деятельности нотариусов, проверка их профессиональной деятельности, работа с обращениями как граждан, так и юридических лиц.

Новый отечественный сканер «Эларскан» А2-400Р послужит для оцифровки наиболее востребованных архивных документов, различных по формату и степени сохранности. Перевод бумажных оригиналов в электронный вид позволит осуществлять оперативный доступ к необходимым данным, а также убережет документы от дальнейшего изнашивания. «Эларскан» А2-400Р создан для оцифровки сшитых и расшитых документов формата до А2+ и позволяет сканировать разные виды оригиналов, используя настройки на различные по толщине и фактуре документы. V-образная ручная колыбель регулируется под нужный формат и градус раскрытия, — 90, 120 или 180, сканировать можно будет оригиналы толщиной до 15 см и весом до 15 кг. Оригинальное встроенное программное обеспечение «Элар» «Сканимидж» позволяет обрабатывать полученные изображения и сохранять их в память сканера, на внешний USB-носитель и в единую информационную систему нотариата.

Сканеры «Эларскан» входят в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (РЭП) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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