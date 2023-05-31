Цифровые технологии МТС помогут сохранить «Историю» Роллена и другие книжные раритеты в библиотеках Норильска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о внедрении IoT-решения «Цельсиум» для круглосуточного мониторинга микроклимата в Норильской библиотечной системе. Установка умных датчиков позволит сохранить около 10 тыс. книг, включая редкие и ценные экземпляры, которые находятся в библиотеках города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря внедрению интеллектуальной системы мониторинга в книжном хранилище создаются оптимальные условия для фиксирования параметров температуры и влажности при хранении книг, часть из которых является раритетными и изданы несколько веков назад. Около двадцати редких книг, хранящихся в библиотеках Норильска, относятся к категории книжных памятников. Среди них, например, старопечатные издания «Древняя история о Египтянах, Карфогенянах об Ассирианах, о Вавилонянах, о Мидянах, персах, о Македонянах и о греках» Шарля Роллена, изданное в 1751 г., анонимный роман «Нещастный Никонор или Приключения жизни Российского дворянина» 1775 года издания и трактат «О воспитании детей» философа Джона Локка 1788 года издания.

В помещении книгохранилища ведется круглосуточный контроль температуры, влажности и качества воздуха, а показания с датчиков в режиме реального времени по сети интернета вещей NB-IoT поступают в облачное хранилище МТС. В случае отклонения температуры или влажности от заданных параметров система оповещает ответственных сотрудников через SMS-сообщение. Датчики «Цельсиум» уже установлены в Публичной библиотеке Норильска, в дальнейшем инновационную технологию планируется расширить, включив в нее другие объекты Норильской библиотечной системы.

«Области применения «Цельсиума» активно расширяются. В Норильске и Нижнем Новгороде наши технологии позволяют сохранять уникальные книжные памятники, в Центральной России – следят за экспонатами в популярных музеях. Однако это цифровое решение может быть использовано не только в учреждениях культуры, но и в пищевой промышленности, в ЖКХ, сельском хозяйстве. Наша разработка зарекомендовала себя даже в Антарктиде, где датчики помогают контролировать микроклимат в жилых помещениях станции «Прогресс». Это особенно актуально для Норильска с его экстремальным климатом. Удобно, что «коробочное» решение очень компактно, быстро устанавливается и не требует особых навыков для его использования. Устройство может работать без подзарядки и дополнительных источников питания до 10 лет», – сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

«В наших фондах есть уникальные книги, настоящие раритеты. Например, «Древняя история…» Шарля Роллена в переводе Василия Тредиаковского – первый российский перевод этой книги с французского. Замечателен и сам труд, и судьба Роллена – классика французской историографии, который стал известен благодаря своему таланту, будучи сыном простого кожевенника. А «История» отличается легкостью слога и занимательностью изложения. Таких изданий, которые относятся к книжным памятникам, в нашей библиотеке 17. И, конечно, раритеты хранятся в особых условиях – например, им нужна постоянная циркуляция воздуха и стабильный режим температуры и влажности. Но и другие книги также требуют бережного отношения. Теперь соблюдать все необходимые микроклиматические параметры будет проще благодаря цифровым сервисам МТС», – отметила Татьяна Кочеткова, директор Норильской библиотечной системы.

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«Цельсиум» — портативный датчик, который контролирует температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении. Датчик является собственной разработкой МТС, собирается в России, работает и обслуживается на базе отечественной инфраструктуры. Прибор подключен к энергоэффективной сети NB-IoT, что гарантирует контроль за микроклиматом в режиме 24/7 и позволяет устройству работать без замены элементов питания в течение двух лет. Устройство не требует проведения монтажных работ или специальных навыков для установки: благодаря этому его можно использовать в помещениях, где запрещены работы с образованием пыли, например, на объектах культурного наследия, храмах, музеях и других памятниках архитектуры.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.