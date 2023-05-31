«Корус консалтинг» перевел группу компаний «Новомет» на российскую CRM-платформу

В рамках проекта цифровой трансформации группа компаний «Новомет» автоматизировала взаимодействие с клиентами с помощью «Битрикс24 CRM». Специалисты «Корус консалтинг» помогли производителю полностью оцифровать контур общения с заказчиками. Об этом CNews сообщили представители «Корус консалтинг».

Группа компаний «Новомет» предоставляет услуги для нефтяных и нефтегазовых скважин и является производителем УЭЦН в России, который осуществляет поставки оборудования на проекты по закачиванию скважин и механизированной добыче по всему миру. В настоящее время сервисные базы работают в России, странах СНГ и в 13 странах дальнего зарубежья.

Необходимость внедрения CRM была вызвана курсом на цифровизацию бизнес-процессов и необходимостью создать систему консолидированной отчетности по продажам, включающей в себя такие показатели, как план-факт по продажам, воронку продаж, процент выигранных сделок, сегментирование клиентов.

Первоначально «Новомет» задействовала для работы CRM-платформу зарубежного поставщика, который прекратил операции и техническую поддержку российских клиентов в 2022 г. В связи с этим «Новомет» требовалось перенести существующие бизнес-процессы, прежде всего, ведение данных по лидам и сделкам, истории взаимодействия с контрагентами и согласования коммерческих предложений, в новую информационную систему.

Реализовать миграцию «Новомет» пригласил специалистов «Корус консалтинг».

«Основное, что мы получили в новой CRM-системе – это возможность сохранить и дальше работать с информацией по сделкам: клиенты, контактные лица, суммы сделок, — важные составляющие стабильного бизнеса», – сказал Сергей Рябков, руководитель проекта внедрения CRM, «Новомет».

«Поддержка сложных бизнес-процессов согласования коммерческих предложений, точное планирование продаж на уровне нескольких филиалов – все это предоставляет система «Битрикс24 CRM», которая не только заменила иностранное CRM-решение, но и помогла оптимизировать работу всех подразделений, ответственных за взаимодействие с заказчиками», – отметила Ольга Френкель, руководитель проектов ГК «Корус консалтинг».

***

Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. и реализовала с тех пор более 1300 проектов во всех отраслях экономики. Сегодня в «Корус консалтинг» работают более 1200 сотрудников.