CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура
|

Более 4,5 тыс. пациентов подключились к цифровой платформе «Ростеха» «Персональные медицинские помощники»

Более 4,5 тыс. пациентов подключились к цифровой платформе «Ростеха» «Персональные медицинские помощники», которая обеспечивает дистанционный мониторинг состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями – артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Решение построено на базе промышленного интернета вещей IIoT.Istok.

Платформа разработана в рамках федерального проекта «Персональные медицинские помощники», который курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Она является центральным звеном в информационном обмене между пациентами, врачами и медицинскими организациями.

Пациентам, участвующим в проекте, выдаются индивидуальные диагностические приборы – тонометры и глюкометры, интегрированные с информационной системой «Персональные медицинские помощники» на базе решения IIoT.Istok – IoMT.Istok. Результаты измерений систолического и диастолического давления, частоты сердечных сокращений и уровня глюкозы в капиллярной крови автоматически передаются с устройств в информационные системы медицинских организаций, НМИЦ Минздрава России, ФМБА и другие медицинские организации для дальнейшей обработки врачами-специалистами.

Оператором информационной системы «Персональные медицинские помощники» постановлением Правительства РФ определено АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (входит в «Ростех»). Платформа IoMT.Istok разработана специалистами НПП «Исток» им. Шокина.

«Более 4,5 тыс. пациентов уже подключены к платформе «Персональные медицинские помощники». На сегодняшний день идет пилотная эксплуатация – мы продолжаем решать вопросы по оптимизации технических процессов на платформе. С июня вводится полноценная техническая поддержка, в рамках которой будут отработаны основные аналитические инструменты для таких пользователей системы, как Росздравнадзор, Минздрав, а также производителей медицинских изделий. Это позволит создать единую эффективную цифровую среду для информационного обмена между врачами и пациентами, что обеспечит постоянный мониторинг жизненно важных показателей здоровья», – сказал советник генерального директора «Объединенной приборостроительной корпорации» Константин Солодухин.

Проект реализуется на территории шести регионов России: в Республике Татарстан, Новосибирской, Иркутской, Самарской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России будет создана лоцманская ИТ-система для морских кораблей. Сейчас используются технологии позапрошлого века

Зарплаты PHP-программистов выросли по всей России. Спрос есть даже на джунов

В России создали мобильное автоматизированное рабочее место на «Авроре»

Государство даст интегратору 2,5 миллиарда, чтобы он написал российское инженерное ПО

Москва построила и открыла доступ к «убийце» GitHub

«Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще