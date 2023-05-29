Асфальтобетонный завод из Вологды сократил на 15% расходы на топливо с помощью терминалов спутникового мониторинга

Вологодская компания «ГЛОНАСС 35» с помощью оборудования пермского разработчика Galileosky создала систему контроля топлива на заводе дорожно-строительной компании.

Заказчик проекта – компания, занимающаяся строительством и обслуживанием дорожных участков, одно из ведущих предприятий Вологды. Асфальтобетонный завод компании потребляет 150-200 тонн топлива в месяц, однако с его учетом были сложности. Периодически возникали простои из-за несвоевременного подвоза или того, что емкости для хранения топлива не могли вместить весь заказанный объем. Об этом CNews сообщили представители Galileosky.

Дизельное топливо на заводе используется для сушки и нагрева инертных материалов, а также для подогрева битума и выработки асфальта. Для сбора и обработки информации об уровне топлива специалисты «ГЛОНАСС 35» установили терминалы Galileosky, датчики угла наклона и уровня топлива на топливные емкости. На сушильный аппарат установили измеритель объема и датчик импульсов, а в битумном хозяйстве стали использовать датчик расхода топлива. Это позволило определить точные показатели расхода по каждому потреблению, проанализировать и рассчитать необходимый объем для заказа.

В результате реализации проекта удалось снизить на 15% средний расход топлива по нижней границе нормы. Более того, удалось определить точный остаток и снизить косвенные логистические расходы на 10% за счет сокращения количества доставок топлива бензовозом. Еще одно достижение – цифровизация отчетов, а топливные ведомости больше не ведутся в бумажном виде.

Директор «ГЛОНАСС 35» Александр Клюев отмечает, что уникальность проекта заключается в его единственном исполнении, по крайней мере по Северо-Западному округу: «Для клиента мы также разработали алгоритм оповещения о несанкционированном доступе к емкостям: при открытии люка блокируется подача топлива на завод, а ответственное лицо получает SMS-сообщение, по которому можно включить сигнализацию. Так как это не единственный завод клиента, планируем в дальнейшем оснастить еще два завода такими же системами по контролю движения топлива. Нам важно рассказать о возможностях телематики и популяризировать наше решение в большем количестве предприятий России».