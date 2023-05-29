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«1С-Ижтиси» автоматизировала обновление учетных систем в ООО «Штраус»

Strauss Russia входит в международный концерн Strauss Group, который является крупным мировым производителем кофе. В России компания представляет бренды: «Черная карта», Ambassador, Le Cafe, Ambassador Manufaktura. Предприятие для ведения учета использует нетиповые конфигурации «1С:ERP» и «1С:ЗУП», которые регулярно дорабатываются.

Ручное обновление отнимало много ресурсов, и компания делегировала задачу аутсорсинговой фирме. Наличие собственного решения по автоматизации обновления определило выбор подрядчика в пользу «1С-Ижтиси».

Использование сервиса позволило ускорить процесс и повысить качество обновлений «» в несколько раз.

«Технология, разработанная ижевской компанией, позволяет вовремя получать актуальные релизы программ и не беспокоиться о стабильности работы ERP-системы», - сказал Э.С. Лезин, финансовый директор ООО «Штраус».

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