«Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ЕГЭ в Прикамье

«Ростелеком» подготовил системы видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этом году 100% аудиторий, где будет проходить итоговая аттестация, оборудованы новыми IP-камерами.

Видеонаблюдение на площадках проведения ЕГЭ позволит создать для всех учащихся равные условия при проверке знаний. В течение всего периода проведения экзаменов будет работать региональный ситуационный центр и около 50 онлайн-наблюдателей. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: «В этом году ЕГЭ сдают более 11 тыс. участников, из них 10 тыс. – это выпускники 2023 г. Все дети прошли тренировки и знают, как правильно себя вести в момент сдачи экзамена. Ученики спокойно реагируют на наличие камер в аудиториях. Они проинформированы о том, что их видно с момента печати документов до сдачи готовой работы. За ходом ЕГЭ следят общественные наблюдатели, и малейшее изменение в поведении ребенка заметно. По опыту прошлых лет дети перестают испытывать дискомфорт и через несколько минут сосредотачиваются на выполнении экзаменационной работы».

Все цифровые устройства, установленные в аудиториях, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук. Камеры обеспечивают необходимый обзор наблюдателям. Устанавливают приборы так, чтобы персональные данные участников экзамена оставались в тайне.

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: «Компания “Ростелеком” ежегодно обеспечивает видеонаблюдение во время проведения ЕГЭ в Прикамье. С 2016 г. мы занимаемся обновлением оборудования в пермских школах. В апреле 2023 г было установлено 322 новые IP-камеры. В этом году транслировать весь экзаменационный процесс будут 2246 устройств в 71 школе Прикамья».

«Видеосигнал из школьных аудиторий напрямую транслируется на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Портал “Смотри ЕГЭ” обеспечивает возможность одновременного доступа для 15 тыс. пользователей. Для повышения надежности запись сохраняется на локальной карте памяти, которая установлена в каждой камере. В целом по стране контролировать государственную аттестацию в 2023 г. будут федеральные и региональные онлайн-наблюдатели».

Также четвертый год подряд выявлять нарушения в ходе проведения экзаменов поможет технология анализа поведения с использованием нейросети. При обнаружении подозрительной активности на экзамене система подаст сигнал, автоматически отметит «подозрение на нарушение» и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение модератора. Такой многоступенчатый контроль позволяет снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.