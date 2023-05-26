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Предприятие «Росэлектроники» поставило более 1,1 тыс. печатных плат для школьных компьютеров

Предприятие холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставило более 1,1 тыс. печатных плат компании ICL Techno – российскому производителю компьютерной техники. В дальнейшем платы будут использоваться в ноутбуках, поставляемых для Министерства образования и науки РФ в рамках национального проекта «Образование».

В составе «Росэлектроники» производство и отгрузку печатных плат осуществило БПО «Прогресс» (входит в концерн «Автоматика»). Производство необходимого заказчику объема было выполнено за 2 недели благодаря современной автоматической линии монтажа, которая позволила сократить время установки электронных компонентов на плату.

«Несмотря на санкционное давление на Россию, отечественный рынок электроники продолжает выпускать новую качественную продукцию. Благодаря тщательной проверке электронных компонентов, отлаженной схеме технологических процессов и максимальному контролю выполняемых работ мы смогли поставить заказчику необходимую продукцию в сжатые сроки. Это уже не первая поставка для компании ICL, что говорит о высоком качестве и востребованности выпускаемой нами продукции», – сказал генеральный директор БПО «Прогресс» Александр Некрасов.

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