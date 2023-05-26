МТС подключила сеть медицинских центров Амурской области к облачному видеонаблюдению

ПАО «МТС» , цифровая экосистема, сообщает о запуске сервиса облачного видеонаблюдения в филиалах крупной амурской сети медицинских центров «Абсолют». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Круглосуточный видеомониторинг обеспечивает безопасность посетителей и сотрудников компании в отдаленных подразделениях медцентра.

Сеть медицинских центров «Абсолют» объединяет ряд филиалов в населенных пунктах Амурской области: Благовещенск, Райчихинск, Белогорск, Ивановка, Свободный, Зея, Поярково, Екатеринославка и Биробиджан Еврейской автономии. Ежедневно десятки клиентов обращаются в медцентры за лечением или диагностикой заболеваний.

Умные видеокамеры фиксируют все события в помещениях центра, сохраняя данные в облачном хранилище на двухнедельный срок и создавая резервные копии данных на носителях клиента. Ответственные сотрудники и руководство медцентра в любой момент могут удаленно подключиться и проконтролировать качество обслуживания клиентов и уровень безопасности на территории центров. Встроенный микрофон обеспечивает двустороннюю связь и позволяет проинформировать персонал и получить ответ от сотрудников или клиентов в режиме реального времени с помощью смартфона или компьютера.

«Внедрение цифровых решений позволяет бизнесу оптимизировать свои производственные процессы, сократить операционные расходы, качественно улучшить клиентский сервис. В течение последнего года мы фиксируем кратный рост запросов на установку сервисов облачного видеонаблюдения со стороны медицинских компаний, ритейла, сферы услуг и бытового обслуживания Амурской области. Сегодня бизнес заинтересован не только в обеспечении безопасности и сохранности имущества, но и в получении видеоаналитики. Данные, полученные с камер, позволяют следить за дисциплиной сотрудников, определять время максимального наплыва посетителей, рассчитывать нагрузку на персонал и повышать эффективность рабочего времени, внедрять новые инструменты продаж и продвижения услуг. Видеонаблюдение МТС не требует сложных инженерных решений, достаточно наличия электричества и доступа в интернет. Экосистемные сервисы МТС помогают управлять бизнесом даже в сложных условиях и на больших расстояниях», - отметила директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.