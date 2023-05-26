ГК «Агропромкомплектация» внедряет технологии защиты от кибератак компании F.A.С.С.T.

ГК «Агропромкомплектация» и компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Отечественные разработки компании F.A.С.С.T для проактивного поиска и защиты от сложных и неизвестных киберугроз уже развернуты в инфраструктуре предприятия. Об этом CNews сообщили представители F.A.С.С.T.

Группа компаний «Агропромкомплектация» является одним из системообразующих лидеров отрасли с замкнутым циклом производства «от поля до прилавка». Производственные объекты компании расположены в Тверской, Курской, Рязанской и Московской областях, поставки готовой мясной, колбасной и молочной продукции налажены в 42 региона России.

ГК объединяет 15 территориально разнесенных локаций, более 3500 рабочих станций и 3000 активных пользователей, обрабатываемый трафик превышает 5Гб/с.

Для защиты цифрового периметра ГК департамент ИТ за последние два года активно усиливает команду и внедряет лучшие отечественные технологии, способные заменить зарубежные системы защиты.

Основными киберугрозами для предприятий российского АПК в 2023 г., по данным F.A.С.С.T., являются атаки программ-вымогателей, почтовые рассылки вредоносного ПО, компрометация доступов в корпоративные сети и утечки баз данных компаний. Одна успешная кибератака может остановить производственные процессы и нанести огромный финансовый ущерб, как это было, например, в истории с атакой вымогателей из группы REvil на крупнейшего производителя мяса в мире, корпорацию JBS, — преступники потребовали у жертвы $70 млн за расшифровку данных.

«Очевидно, что высокотехнологичные преступления давно перешли из области фантастики в реальный мир, и на первом плане сегодня превентивные меры: выявление и ликвидация вероятных кибератак вместо привычного ранее постинцидентного реагирования, — сказал Алексей Леонов, директор Департамента ИТ ГК «Агропромкомплектация». — Я уверен, что совместно с компанией F.A.С.С.T мы выведем процессы предупреждения инцидентов на качественно новый уровень и зададим новые стандарты информационной безопасности в отрасли с учетом ее специфики и тренда на импортозамещение».

Внедренное решение F.A.C.C.T для проактивного поиска и защиты от сложных и неизвестных киберугроз уже продемонстрировало эффективную защиту от целевых атак злоумышленников, вредоносных рассылок шифровальщиков, шпионского ПО, троянов удаленного доступа.

«Стремительный рост автоматизации производства ведущих российских предприятий АПК, кроме объективных возможностей для успешного развития, несет и очевидные риски, — отметил Валерий Баулин, генеральный директор компании F.A.C.C.T.. — Учитывая, что в 90% случаев кибератаки на технологический сектор идут именно через корпоративные сети, комплексная защита объектов АПК должна быть способна выявлять кибератаки еще на этапе подготовки».

Все продукты и технологии F.A.C.C.T., предназначенные для выявления и предотвращения киберугроз, а также защиты данных входят в Реестр отечественного ПО. Хранение данных клиентов — российских компаний — осуществляется исключительно на территории страны.

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ГК «Агропромкомплектация» — агропромышленное объединение с замкнутым циклом производства «от поля до прилавка», один из российских лидеров по производству свинины и молока. Группа компаний входит в перечень системообразующих предприятий России. Производственные предприятия Группы компаний осуществляют свою деятельность в тверском, курском и рязанском регионах. Специализации ГК «Агропромкомплектация»: растениеводство и кормопроизводство, свиноводство, молочное и мясное животноводство, а также переработка продукции и ее реализация потребителям под собственными торговыми марками «Ближние Горки», «Дмитрогорский продукт» и «Искренне ваш».

F.A.С.С.T. — Fight Against Cybercrime Technologies — российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, поставщик решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. F.A.С.С.T. создана для работы на рынках России и СНГ путем выделения в автономную структуру бывшего российского актива международной компании Group-IB. Решения компании обеспечивают защиту от киберрисков, связанных с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным использованием бренда. Продукты F.A.С.С.T. входят в Реестр отечественного ПО.