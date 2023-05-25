ЦОДД правительства Москвы автоматизировал внутренний сервис поддержки на Naumen Service Desk Pro

Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) оптимизировал свои внутренние процессы, в короткие сроки внедрив электронную систему поддержки на базе решения Naumen Service Desk Pro. Об этом CNews сообщил представитель Naumen.

Новый системный подход к предоставлению сервисов позволил оптимизировать работу подразделений и улучшить качество услуг. Решением на сегодняшний день пользуется более 2,8 тыс. сотрудников.

ЦОДД правительства Москвы при экспертной поддержке Naumen за пять месяцев разработал каталог услуг и перенес связанные с ним сервисные процессы в Naumen Service Desk Pro. Теперь в режиме «единого окна» сотрудники заказывают различные внутренние услуги: пропуск на территорию, организацию рабочего места, покупку новой техники и мебели, ремонт, уборку. Суммарно специалисты АХО, ИТ и других служб ежемесячно обрабатывают в системе около 2 тыс. заявок. Автоматизация процессов управления задачами и обращениями на базе Naumen Service Desk Pro позволила ЦОДД правительства Москвы уменьшить количество ручных операций, сократить время оказания услуг и повысить качество внутреннего сервиса.

Подать запрос в сервисное подразделение можно разными способами — через личный кабинет на портале, по электронной почте или телефону. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу системы около 80% сотрудников предпочитает регистрировать запросы на портале самообслуживания. Это позволило кратно сократить нагрузку на специалистов и ускорить время обработки заявок.

«ЦОДД активно внедряет в жизнь города передовые решения в области информационных технологий. Мы уже перевели в цифру большую часть наших проектов: от разработки проектов организации дорожного движения до создания умной инфраструктуры для транспорта. Мы также понимаем важность цифровизации и автоматизации и во внутренних процессах. Внедрение нового сервиса позволило упростить операции и получать услуги в два раза быстрее», — отметили в пресс-службе ЦОДД.

«No-code-решение Naumen Service Desk Pro ориентировано на крупных заказчиков и изначально создавалось с учетом особенностей работы с масштабными объектами. Проект по автоматизации сервисных процессов в Центре организации дорожного движения правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) потребовал глобального пересмотра бизнес-процессов сервисного обслуживания. Однако благодаря гибкости настройки и широте функционала решения был воплощен максимально быстро и эффективно, при полном учете текущих обстоятельств и потребностей заказчика», — отметил Дмитрий Рубин, директор операционного бизнеса Naumen.