«Сиссофт» предложит заказчикам масштабируемый отечественный веб-сервер Angie Pro

«Сиссофт» заключила партнерское соглашение с компанией «Веб-сервер», российским разработчиком веб-сервера Angie Pro. В рамках нового сотрудничества «Сиссофт» предложит своим заказчикам высокопроизводительный и масштабируемый веб-сервер общего назначения, который позволит российским компаниям заместить иностранные решения и обеспечить безопасность инфраструктуры.

Angie Pro – высокопроизводительный веб-сервер, который создан как fork (ответвление кодовой базы) Nginx, одного из самых популярных веб-серверов в мире. Angie Pro является полностью автономным, высокопроизводительным, масштабируемым, асинхронным и многопоточным веб-сервером, функциональность которого позволит качественно улучшить отказоустойчивость, быстродействие и условия эксплуатации. Разработка продукта ведется в России, он включен в реестр российского программного обеспечения.

Angie Pro полностью совместим с Nginx, пользователи Nginx могут без простоя в обслуживании и серьезных затрат перейти на российский веб-серверы. Веб-сервер работает на операционных системах под управлением Linux и Unix. Решение подходит для платформ с 64-битной архитектурой (x86-64, arm64), распространяется бинарными пакетами DEB, RPM и контейнерами Docker через собственные репозитории в интернете.

«Разрабатывая наш продукт, мы стремились создать современный веб-сервер с более широкой, чем у Nginx, функциональностью. Благодаря возможности динамического реконфигурирования наши веб-сервера более отказоустойчивы и легко масштабируются, чем зарубежные аналоги. Angie Pro — единственный российский коммерческий веб-сервер, получивший сертификацию совместимости с операционными системами «Ред ОС» и Astra Linux Special Edition», — отметил Александр Иванов, старший менеджер по развитию бизнеса компании «Веб-сервер».

«Мы очень рады, что на российском рынке появился качественный и высокопроизводительный отечественный веб-сервер. Мы уверены, что он будет пользоваться активным спросом со стороны клиентов, позволит российским компаниям заместить иностранные серверы и обеспечить безопасность своей инфраструктуры», — отметила Мария Климова, ведущий менеджер по развитию бизнеса компании «Сиссофт».

Коммерческая версия веб-сервера Angie – Angie Pro уже доступна заказчикам компании «Сиссофт».