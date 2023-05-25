CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

«Сиссофт» предложит заказчикам масштабируемый отечественный веб-сервер Angie Pro

«Сиссофт» заключила партнерское соглашение с компанией «Веб-сервер», российским разработчиком веб-сервера Angie Pro. В рамках нового сотрудничества «Сиссофт» предложит своим заказчикам высокопроизводительный и масштабируемый веб-сервер общего назначения, который позволит российским компаниям заместить иностранные решения и обеспечить безопасность инфраструктуры.

Angie Pro – высокопроизводительный веб-сервер, который создан как fork (ответвление кодовой базы) Nginx, одного из самых популярных веб-серверов в мире. Angie Pro является полностью автономным, высокопроизводительным, масштабируемым, асинхронным и многопоточным веб-сервером, функциональность которого позволит качественно улучшить отказоустойчивость, быстродействие и условия эксплуатации. Разработка продукта ведется в России, он включен в реестр российского программного обеспечения.

Angie Pro полностью совместим с Nginx, пользователи Nginx могут без простоя в обслуживании и серьезных затрат перейти на российский веб-серверы. Веб-сервер работает на операционных системах под управлением Linux и Unix. Решение подходит для платформ с 64-битной архитектурой (x86-64, arm64), распространяется бинарными пакетами DEB, RPM и контейнерами Docker через собственные репозитории в интернете.

«Разрабатывая наш продукт, мы стремились создать современный веб-сервер с более широкой, чем у Nginx, функциональностью. Благодаря возможности динамического реконфигурирования наши веб-сервера более отказоустойчивы и легко масштабируются, чем зарубежные аналоги. Angie Pro — единственный российский коммерческий веб-сервер, получивший сертификацию совместимости с операционными системами «Ред ОС» и Astra Linux Special Edition», — отметил Александр Иванов, старший менеджер по развитию бизнеса компании «Веб-сервер».

«Мы очень рады, что на российском рынке появился качественный и высокопроизводительный отечественный веб-сервер. Мы уверены, что он будет пользоваться активным спросом со стороны клиентов, позволит российским компаниям заместить иностранные серверы и обеспечить безопасность своей инфраструктуры», — отметила Мария Климова, ведущий менеджер по развитию бизнеса компании «Сиссофт».

Коммерческая версия веб-сервера Angie – Angie Pro уже доступна заказчикам компании «Сиссофт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в ритейл

«Росатом» покупает строящийся ЦОД в Москве за 24 миллиарда

Создатели Astra Linux выпустили ПО на замену Microsoft RDS и Windows Server

В России создадут реестр ИБ-компаний, которые будут наиболее важны в военное время

Сгенерированное ИИ фото атаки на Пентагон обрушило финансовые рынки

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи: сравниваем тарифы операторов в 2023 году

10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат
Показать еще