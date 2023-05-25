«Ростелеком» в Свердловской области продолжает подключать медицинские учреждения к виртуальной АТС

Компания «Ростелеком» продолжает обеспечивать передовыми цифровыми сервисами медицинские учреждения Свердловской области. Одной из самых популярных услуг для подключения в регионе является облачная платформа «Виртуальная АТС» (ВАТС). Она позволяет присоединить к себе такие дополнительные инструменты как аналитика речи, голосовые помощники и др. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «ВАТС – это телефония с функциями переадресации, распределения и записи звонков. Сервис работает на защищенных серверах "Ростелекома". Доступ к нему предоставляется через простой пользовательский веб-интерфейс. За демократичную стоимость компании получают возможность записывать разговоры, распределять звонки, а также использовать голосовое меню для упрощения навигации при входящих вызовах. Организации также могут воспользоваться новой услугой "Коллтрекинг" и повысить эффект от рекламных кампаний. Набор маркетинговых инструментов поможет определять источники заявок и общаться с клиентами в онлайн-формате».

Так, например, в Екатеринбурге специалисты провайдера подключили к виртуальной АТС филиалы ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 12». Связисты объединили в единую корпоративную сеть более 120 пользователей, переведя стационарные телефонные номера в формат виртуальных.

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»: «Услугу "Виртуальная АТС" уже выбрали более 14 медицинских учреждений Свердловской области. Для стоматологической поликлиники № 12 наши специалисты разработали и реализовали поэтапный проект модернизации телефонии в шести филиалах учреждения, создали единый план внутренней нумерации, смонтировали оборудование интернет-доступа и подключили телефонные аппараты к сети передачи данных. Сервис позволит медикам всегда быть на связи с пациентами, а также справляться с большим потоком обращений».

«Ростелеком» обеспечил ВАТС отделения поликлиники на улицах Данилы Зверева, 9А, Луначарского, 171, Мамина Сибиряка, 59/71, Технической, 28, Шарташской, 9, а также на Сибирском тракте, 7/22.

Игорь Петров, главный врач ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 12»: «В прошлом году перед нами встал острый вопрос о модернизации нашей телефонии. Действующие АТС устарели и требовали замены, что грозило существенными финансовыми затратами для учреждения. Кроме того, закупка АТС импортного производства осложнялась введенными ограничениями. Поэтому мы выбрали современное облачное решение "Виртуальная АТС" от "Ростелекома". Гибкость настройки и техническое сопровождение позволили нам перейти на новую систему телефонии без остановки процесса обслуживания населения и перерывов связи между подразделениями».

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ПАО «Ростелеком» — провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.