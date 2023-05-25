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Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПК RDW Computers

Российский производитель компьютерного оборудования RDW Technology и российский разработчик программного обеспечения «Алми» подтвердили совместимость и корректную работу операционной системы AlterOS с ПК RDW Computers на базе материнской платы RDW-MB-B450M v.1. Итогом проведённых тестов стало подписание соглашения о технологическом сотрудничестве.

Тестовые испытания состоялись ещё в апреле 2023 г. и показали совместимость ПК RDW Computers с операционной системой AlterOS. Этот факт подтвержден сертификатами.

ПК RDW Computers – офисные компьютеры, которые отличают приемлемая цена, совместимость с бизнес-приложениями и высокая производительность. Внесены в Единый реестр РЭП Минпромторга РФ на основании новой балльной системы оценки уровня локализации вычислительной техники.

AlterOS – отечественная операционная система на базе Linux, разработанная для автоматизированных рабочих мест на ПЭВМ в ведомствах и организациях в рамках реализации политики импортозамещения ПО. Сертифицирована во ФСТЭК, внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology, сказал: «На фоне курса, взятого российской микроэлектроникой на импортонезависимость, подтверждение параметров совместимости уже не выглядит заурядной процедурой. Теперь это манифест о технологической состоятельности и конкурентоспособности российского производителя ПК и российского разработчика ПО на отечественном IT-рынке. И никак иначе! Вот и наше долгосрочное сотрудничество с группой компаний «Алми» мы рассматриваем исключительно с позиции российского технологического суверенитета».

Станислав Орлов, технический директор ГК «Алми», отметил: «Мы очень рады, что компания «РДВ технолоджи» пополнила ряды наших технологических партнеров. Мы считаем, что вместе наши продукты представляют собой отличный тандем для построения независимой ИТ-инфраструктуры организаций, который отвечает всем требованиям импортозамещения и предоставляет заказчикам возможность осуществить комфортный переход на отечественные технологии».

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