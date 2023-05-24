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Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
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СЭД ТЕЗИС цифровизировала работу 170+ организаций Правительства Республики Алтай

Система электронного документооборота ТЕЗИС внедрена в Правительстве Республики Алтай и более чем 170 подведомственных организациях. Об этом CNews сообщили представители Haulmont.

До этого СЭД использовали только в Аппарате Правительства. Другие органы власти регистрировали документы в Excel-таблицах или даже амбарных книгах. Пересылка документов происходила по электронной почте либо в конверте. Задача заключалась в том, чтобы цифровизировать документооборот во всем регионе.

Для автоматизации выбрана государственная сборка СЭД ТЕЗИС. Федеральные и региональные органы власти могут получить лицензии на нее бесплатно. Проект по внедрению выполнил партнер СЭД ТЕЗИС, компания Teamscore (ранее «Вебзавод»).

Система успешно выполняет типовые задачи учета и обработки корреспонденции, наложения резолюций, постановки и контроля исполнения поручений.

Из особенностей проекта можно отметить: обработку обращений граждан в СЭД; типовые интеграции с ФИАС, ССТУ и МЭДО, а также уникальную интеграцию с информационной системой ФНС; интеграцию с прошлой СЭД Аппарата Правительства, первое время старая и новая системы будут использоваться параллельно; перевод на алтайский язык отдельных шаблонов документов и элементов интерфейсов; использование в кластере серверов на базе ОС Linux; возможность использования системы на любом устройстве, в том числе, планшетах с российской ОС «Аврора»; аттестацию по третьему классу защищенности; нагрузочное тестирование перед запуском.

В СЭД ТЕЗИС заведено 1550 пользователей, мощность системы позволяет им всем работать одновременно. За месяц через ТЕЗИС проходит около 5000 документов. Система запущена в эксплуатацию в полном объеме в январе 2023 г., и сейчас уже можно увидеть результат внедрения. Все организации перешли на работу с электронными документами, за счет этого заметно ускорились процессы. Унификация документооборота и автоматизация ручных действий помогла уменьшить количество ошибок, происходивших из-за человеческого фактора.

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