Операторы контакт-центра «Ростелекома» обеспечат сервисную поддержку наблюдателей и аналитиков на отлично

«Ростелеком контакт-центр» обеспечит круглосуточную техническую поддержку портала «Смотри ЕГЭ». Для пользователей портала видеонаблюдения организована бесплатная горячая линия в коде 8-800 для приема звонков и электронная почта для приема обращений. Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком контакт-центра».

Операторы контакт-центра будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов России, учителей, занятых в проверке работоспособности системы видеонаблюдения, аккредитованных наблюдателей и аналитиков.

Для операторов, задействованных в линии, подготовлены удобные инструкции и настроены сценарии для работы с обращениями, которые автоматизируют операции и повышают доступность линии.

«Наши операторы оказывают оперативную поддержку по организационным и техническим вопросам во время ЕГЭ уже девятый год. Это стало хорошей традицией и дает колоссальный опыт в реализации крупного федерального проекта. Однако каждый раз это серьезная ответственность, мы понимаем важность и волнение всех участников процесса, поэтому тщательно отрабатываем инструкции для оперативных решений вопросов наблюдателей из всех регионов страны. В прошлом году на линию поступило 3799 обращений и 1659 писем на адрес электронной почты. Время ответа операторов на звонки составляло считаные секунды», — сказал генеральный директор «Ростелеком контакт-центра» Сергей Шишмарев.

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«Ростелеком контакт-центр» предоставляет услуги аутсорсингового контактного центра и широкий спектр цифровых продуктов собственной разработки в области клиентского сервиса для коммерческих компаний, государственных структур, участвует в реализации крупных федеральных проектов: Единый государственный экзамен, единый день голосования, перепись населения и других. Действующие операторские площадки «Ростелеком контакт-центра» расположены в 19 городах России, штат операторов насчитывает свыше 7000 человек.