От монолога к диалогу. Новый этап коммуникации государства и граждан

Взаимодействие государства и населения по различным жизненным ситуациям уже давно перешло от строгого Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 N 59-ФЗ в ту плоскость, в которой наиболее комфортно жителям – в социальные сети и мессенджеры. Органы государственной власти и муниципалитеты завели свои официальные страницы и мониторят местные паблики и чаты. Как не пропустить важную просьбу или инициативу от человека, а может быть и сообщества людей? Как чиновнику не запутаться в многообразии систем и дать обратную связь, не нарушая сжатые установленные сроки, не раздувая штат сотрудников? Как круглосуточно быть онлайн и вести диалог с жителями на актуальные темы, обсудят эксперты на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, который пройдет 20 июня 2023 г.

О Цифровом помощнике главы (ДЖИНН – омниканальная диалоговая система), которые позволяет собирать сообщения из федеральных систем ПОС ЕПГУ и Инцидент-менеджмент, РГИС, интегрироваться с профильными системами исполнителей различных уровней органов исполнительной и муниципальной власти на мероприятии расскажет Алексей Морозов, коммерческий директор компании «Лаборатории информационных технологий». Как интеллектуальный помощник за счет ведения диалога с жителями в социальных сетях и мессенджерах, точно определяет ответственного исполнителя в автоматическом режиме и контролирует сроки ответа и качество решения проблем? Об этом и о многом другом поговорим на площадке форума.

Опыт в области искусственного интеллекта позволил проектам компании, которые реализованы в семи регионах России, стать победителями федеральных и международных конкурсов:

- Международный конкурс World AI & Data Challenge в 2020 и 2021 гг.;

- Конкурс «Лучшие цифровые решения», который проводился Аналитическим центром при Правительстве России в 2020 г.;

- Решение по автоматизированной обработке сообщений граждан рекомендовано на «Первую в России премию для проектов на базе искусственного интеллекта, показавших выдающийся бизнес-эффект» в 2021 г.;

- Разработки компании включены в базу эффективных кейсов АНО «Цифровая экономика» и проекта «Умный город» для развития цифровой экономики в субъектах России.

«Лаборатории информационных технологий» реализует этот проект при поддержке Фонда содействия инновациям.

Кроме того, компания-разработчик выступит партнером и спонсором Тематической секции «ИТ в госсекторе» мероприятия.