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Искусственный интеллект и видеонаблюдение «Ростелекома» на Южном Урале помогут провести честное ЕГЭ

«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2023 г. основной период пройдет с 26 мая по 1 июля. За ходом экзаменов на Южном Урале будут наблюдать около 2500 IP-видеокамер. Их запустят на 86 объектах: в 85 школах и одном региональном центре обработки информации (РЦОИ). Работы по организации видеонаблюдения проведены в рамках контракта с Министерством образования и науки Челябинской области. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Елена Бухмастова, начальник управления общего образования Министерства образования и науки Челябинской области: «Наша задача — создать для учащихся равные условия при итоговой проверке знаний. В этом году следить за объективностью процесса сдачи ЕГЭ в режиме реального времени в Челябинской области будут в 1100 аудиториях. Также задействуют более 100 онлайн-наблюдателей. В течение периода экзаменов на Южном Урале будет работать контакт-центр по обеспечению круглосуточной сервисной и технической поддержки».

Цифровые устройства, установленные в аудиториях, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук. Камеры обеспечивают необходимый обзор наблюдателям. Устанавливают приборы так, чтобы персональные данные участников экзамена оставались в тайне.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «“Ростелеком” на Южном Урале обеспечивает техническую готовность видеонаблюдения за ЕГЭ уже девять лет. Ее защита от хакерских и вирусных атак была значительно усовершенствована за годы применения. Добавленный к системе алгоритм нейросети помогает наблюдателям определять нестандартное поведение выпускников и вычислять посторонние предметы».

При обнаружении подозрительной активности на экзамене нейросеть подаст сигнал, система автоматически отметит «подозрение на нарушение» и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение модератора. Такой многоступенчатый контроль позволяет снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным.

«Видеосигнал из школьных аудиторий напрямую транслируется на портал видеонаблюдения “Смотри ЕГЭ”. Сайт обеспечивает возможность одновременного доступа для 15 тыс. пользователей. Для повышения надежности запись сохраняется на локальной карте памяти, которая установлена в каждой камере. В целом по стране контролировать государственную аттестацию в 2023 г. будут федеральные и региональные онлайн-наблюдатели», — отметила директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале Александра Исхизова.

Информация с видеокамер будет храниться в центре обработки данных «Ростелекома» до 12 декабря 2023 г.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

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