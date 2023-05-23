Холдинг «Т1» автоматизировал перенос кадровых данных из SAP в «1C»

Российский ИТ-холдинг «Т1» разработал универсальный инструмент для оперативного переноса данных из зарубежной SAP HCM в отечественную систему по управлению персоналом «1С:Зарплата и управление персоналом». Миграция станет проще и быстрее. Механизм уже протестировали внутри «Т1», а также на проектах с «Русгидро» и «Шереметьево хэндлинг». Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Над инструментом работали команды практик SAP и «1С» холдинга «Т1». Первые сфокусировались на выгрузке данных из системы, вторые — на разработке инструмента по последующей загрузке. Так, при миграции есть возможность легко выгрузить информацию из SAP HCM по любым параметрам и периодам, значительно сокращая трудозатраты сотрудников.

Если раньше процесс мог занимать от двух до шести месяцев, сейчас перенос информации, необходимой для автоматизации HR-процессов и расчета заработной платы, займет не более месяца. На проведение всей процедуры — от проектирования до подтверждения корректности результатов переноса — потребуется около четырех месяцев. В случае изменения структуры шаблона в процессе миграции, специалистам «Т1» потребуется не более двух-трех часов на повторную выгрузку-загрузку. При этом инструмент будет полезен компаниям, осуществляющим переход с любого отечественного или иностранного ПО, где ведется учет, на «1С».

«Процесс переноса данных всегда очень кропотливый и длительный, особенно в случае миграции данных, влияющих на расчет заработной платы. Не исключен человеческий фактор — при ручном переносе специалисты в процессе миграции могут невольно допустить ошибку. Мы же разработали автоматизированную систему, которая, во-первых, полностью исключает ручной ввод данных, а, во-вторых, гарантирует сохранность и точность переноса информации», — отметил Алексей Стоянов, руководитель ЦК «1С» холдинга «Т1».

«Особенность инструмента заключается в универсальности, что позволяет адаптировать его под уникальные требования пользователей всего за несколько часов. Теперь бизнесу нужно всего лишь выбрать информацию, которую необходимо перевести, и запустить обмен», — отметил Александр Сухарев, руководитель отдела автоматизации процессов управления персоналом ЦК «1С» холдинга «Т1».

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«Т1» – многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 16 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. «Т1» предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», «Т1 Cloud, «Сервионика»), «Про» (продукты и партнерства), «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.