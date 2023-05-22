CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

«Сбер» и Гаванский научно-технологический парк подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта

«Сбер» и Гаванский научно-технологический парк (3CE) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Документ был подписан в присутствии Президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля и заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Целью меморандума является развитие двустороннего сотрудничества в области разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также обмена опытом в области развития их правового и этического регулирования.

Стороны выразили уверенность в больших перспективах нового сотрудничества и подчеркнули важность развития исторических связей России и Кубы, в том числе и в сфере новых технологий.

Кроме того, Президенту Республики Куба Мигелю Диас-Канелю были продемонстрированы возможности технологий искусственного интеллекта «Сбера» в области экологии и сельского хозяйства, а также реализованные проекты по внедрению технологий в различные сферы жизни.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Подписанное соглашение открывает новые возможности для сотрудничества между Россией и Кубой в области науки и технологий, а также способствует укреплению экономических связей между странами. Искусственный интеллект — это один из самых мощных драйверов развития современной экономики. Мы готовы предоставить кубинским специалистам необходимые знания и опыт для развития этой отрасли на благо всего общества».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мэтры-финансисты предрекли Европе и США безработицу для 300 млн людей из-за технологий

Европа взяла криптовалюту под железный контроль

«Аквариус» начнет серийно поставлять собственные чипы на RISC-V и использовать их в своей технике в 2026 году

Россию ждет отказ от 3G и отсрочка 5G. Инвестиции в отрасль связи рухнули, ее вклад в ВВП на 30-летнем минимуме

Россиян стремительно отлучают от офисов Сбербанка под эгидой цифровизации. Банк играет против рынка

Как выбрать low-code-платформу и не просчитаться

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Как выбрать электросамокат для города: советы ZOOM

Как экономить мобильный интернет: 10 советов для Android-смартфонов и iPhone

Показать еще

Наука

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат
Показать еще