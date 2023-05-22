Innostage налаживает взаимодействие с ИТ-компаниями Ирана

Компания Innostage и ГАУ «ИТ-парк» подписали четырехсторонний «Меморандум о намерениях» с технопарком Ширазского Университета (Иран) и иранской компанией в области промышленной кибербезопасности Amn Pajooh Noavaran Fars. Сотрудничество направлено на двусторонний экспорт компетенций, технологий и решений между российскими и иранскими ИТ-компаниями. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Стороны планируют обеспечить более активное развитие ИТ-технологий в странах-участниках на условиях взаимовыгодного сотрудничества.

«Иран находится под санкциями гораздо более давно, чем Россия, и за это время столкнулся с очень серьезными вызовами в области кибербезопасности. Иранский бизнес накопил огромный опыт, который будет полезен нам. Мы со своей стороны тоже готовы показать интересные наработки в области функционирования SOC, работы киберполигонов и подготовки кадров. Мы также сможем наладить обмен лучшими практиками в области разработки, системной интеграции и внедрения решений по обеспечению промышленной кибербезопасности», — сказал генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров.

«Сегодня международный обмен опытом приобретает особое значение, — отметил Руслан Власов, директор ГАУ «ИТ-парк». — Заключенный меморандум пока описывает лишь общие, ключевые направления будущего сотрудничества. Вместе мы планируем укреплять деловые связи, способствовать продвижению и стимулированию развития и внедрения технологических инвестиционных отношений на рынках России и Исламской Республики Иран. Обмен квалифицированными кадрами поможет нам изучать практики реализации технологий и адаптировать программное обеспечение под требования и нужды потенциальных заказчиков».

«В основу подписанного сегодня меморандума легли принципы дружбы и сотрудничества между Россией и Ираном. Нам необходимо усиливать партнерские связи, которые помогут технологическому и экономическому развитию наших стран. Этот меморандум является первым, но очень значительным шагом на пути к укреплению деловых связей и реализации компетенций обеих сторон», — отметил Мохаммад Хоссейн Шейхи, проректор Ширазского университета.

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Innostage – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности. Innostage оказывает услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры. Также на базе Innоstage функционирует профессиональный центр противодействия киберугрозам Innostage СyberART осуществляющий комплексный подход к противодействию цифровых угроз за счет превентивного анализа рисков и управления уязвимостями, выявления попыток атак на раннем этапе и немедленного реагирования на них с целью полного нивелирования возможных последствий и устранения причин возникновения инцидентов. Является центром ГосСОПКА.