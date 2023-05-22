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«Борлас» создаст отечественную систему управления техническим обслуживанием и ремонтами.

Новое решение ООО «Борлас АФС» – мобильная система управления техническим обслуживанием и ремонтами (МСУ ТОиР) будет функционировать на российском и свободно распространяемом программном обеспечении.

Проект разработки стартовал в ноябре 2022 г. и уже находится на завершающем этапе первой фазы – «создание мастер-системы». Об этом CNews сообщили представители «Борлас».

МСУ ТОиР предназначена для предприятий любого профиля, которые нуждаются в эффективном управлении своим техническим парком и оптимизации затрат на его обслуживание и ремонт.

Система проста в использовании, интуитивно понятный интерфейс не требует длительного обучения сотрудников.

МСУ ТОиР ориентирована на работу с мобильными устройствами, позволяя технологическому персоналу проводить аудит объектов, подлежащих контролю, и выполнять обслуживание оборудования:

Инженер-плановик создает в мастер-системе задания на выполнение технического обслуживания и ремонта оборудования и/или контроль технологических процессов.

Задания передаются на мобильные устройства исполнителей, которые имеют возможность в процессе работы регистрировать все выполненные операции, использованные материалы и фактически затраченное время. Функционал системы позволяет выполнять фото-, видео- и аудиофиксацию обнаруженных дефектов. Все зафиксированные результаты передаются в центральную базу данных мастер-системы.

МСУ ТОиР обеспечивает: управление нормативно-справочной информацией ТОиР (НСИ), содержащей сведения об объектах, подлежащих контролю, нормативах и стандартах, планах и графиках ТОиР, исполнителях работ и др.; планирование мероприятий ТОиР и контроль технологических процессов с учетом приоритетов, ресурсов, сроков, критичности оборудования и зарегистрированных дефектов; мониторинг технического состояния объектов, подлежащих контролю, с помощью данных с датчиков, мобильных устройств и других источников; подготовку к выполнению ТОиР путем формирования заданий, распределения нагрузки, подбора материалов и инструментов; контроль выполнения ТОиР и технологических процессов с соблюдением требуемых нормативов; анализ результатов и качества выполненных работ для выявления отклонений и поиска возможностей для снижения производственных затрат.

Проект разработки реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках программы «Развитие», ориентированной на компании, уже имеющие опыт создания и продаж собственной наукоемкой продукции и планирующие разработку и освоение новых видов продукции.

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В группу «Борлас» входят: ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас ИТЦ», ООО «Центр цифровой трансформации» и ООО «Эдит про». Более 30 лет «Борлас» предлагает заказчикам инструменты решения актуальных управленческих задач: ИТ-консалтинг, разработку и внедрение корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий, построение ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также облачные сервисы и функциональную и техническую поддержку внедренных решений.

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