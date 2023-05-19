Банк SIAB перешел на электронный документооборот в HR

Банк SIAB перешел на безбумажное оформление документов в HR. Кредитная организация подключилась к платформе кадрового ЭДО HRlink, и теперь около 300 сотрудников банка могут подписывать документы онлайн — сократился риск просрочек при их оформлении и снизилась нагрузка на HR-специалистов. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Банк SIAB оказывает услуги клиентам в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В компании — более 300 сотрудников, в том числе те, кто работает дистанционно и в других городах. Количество удаленных работников банка быстро росло — на согласование и подписание документов, связанных с HR, стало уходить слишком много ресурсов и времени кадровых специалистов. Было принято решение перейти на электронный кадровый документооборот.

Платформу для реализации проекта выбирали около полугода. Банк предъявлял высокие требования к подрядчикам. При отборе учитывали высокий уровень информационной безопасности сервиса, возможность интеграции с «1С» и работы вне учетной системы, интуитивно понятный интерфейс, в том числе для сотрудников без технической подготовки. В результате отдали предпочтение платформе HRlink, которая позволяет удаленно оформлять и подписывать все типы кадровых документов, разрешенных законодательством. Делать это можно в несколько кликов со смартфона.

Проект реализовали в сжатые сроки — за полтора месяца большинство сотрудников банка перешло на HRlink, за исключением некоторых отделов бэк-офиса. Постепенно к сервису подключились все работники банка.

«В самом начале наши сотрудники разделились на два лагеря: первые восприняли переход на КЭДО положительно, вторые сомневались в безопасности цифровых документов и электронной подписи. Многие также опасались, что не владеют техническими навыками в достаточной мере для работы с сервисом. Команда HRlink помогла нам правильно подготовить сотрудников, и сейчас системой успешно пользуются на всех уровнях компании», — сказала Ирина Преображенская, директор департамента по работе с персоналом банка SIAB.

По итогам проекта у HR-специалистов банка пропала необходимость отправлять документы почтовыми сервисами. Им также не нужно напоминать сотрудникам о подписании бумаг и контролировать вручную каждый документ — существенно экономится время кадровых работников. Кроме того, риск просрочить подписание документа и получить штраф сократился до минимума.

«Наибольшую выгоду от внедрения кадрового ЭДО получают организации, где большое количество сотрудников работает дистанционно, а поток документов очень высокий. Поэтому финансовые организации одними из первых начали внедрять сервисы безбумажного HR. Наша платформа полностью соответствует требованиям таких организаций: так, безопасность HRlink подтверждается сертификатами и документами по международному стандарту, технологией SSO и регулярными тестами. Поэтому видим большие перспективы для развития в сфере банков и финансов», — отметил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

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HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.