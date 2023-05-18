«Металлоинвест» презентовал комплексную систему диспетчеризации открытых горных работ

Компания «Металлоинвест» представила проект автоматизированной системы управления открытыми горными работами (АСУ ОГР), позволяющий управлять процессом выемки и транспортировки горной массы от забоев до конечного пункта назначения. Разработчиком решения выступила компания JSA Group. Об этом CNews сообщили представители JSA Group.

Платформа комплексной автоматизации всех видов карьерной техники «Металлоинвеста» позволяет повысить производительность горнотранспортного комплекса, увеличить время полезной работы оборудования, а также обеспечивает в онлайн-режиме оперативное управления производством. Решение включает мониторинг, диспетчеризацию, оптимизацию и формирование отчетности.

«В текущих реалиях гарантией успешного развития и роста Компании является ее технологическая независимость от зарубежных ИТ-решений. Для успешной реализации данной стратегии мы разрабатываем собственные цифровые продукты, – сказала директор по цифровой трансформации «Металлоинвеста» Юлия Шуткина. – Только за последние два года мы запустили более 200 цифровых решений, а эффект от их внедрения уже достиг более трех млрд рублей. Все они направлены на повышение уровня промышленной безопасности, достижение операционной эффективности, прозрачности процессов и повышение скорости принятия решений».

«Уже запроектирована программно-аппаратная архитектура и функционал системы, – сказал технический директор JSA Group Константин Зеленков. – Оформлен дизайн экранных форм, развернут тестовый стенд комплекта бортового оборудования, которое будет собирать данные с датчиков экскаватора и ж/д состава для дальнейшей обработки. Идет проверка функционирования и сетевой связанности комплекса бортового оборудования: датчики, терминал сбора данных, бортовой компьютер. Развернуты микросервисы для каркаса платформы. Начат первый этап разработки системных и административных функций платформы, а также блоков диспетчеризации и мониторинга».

Проект стартовал с разработки блока техники для экскаватора и ж/д состава. Далее будет задействована вспомогательная техника, участвующая в работе карьера и фабрик (специализированная техника, малые БелАЗы, автобусный и автопарки). При внедрении системы бортовой комплекс станет цифровым рабочим местом для машинистов техники. Реализация проекта запланирована на 2023-2026 гг.

Также состоялась презентация цифровых решений, используемых на производственных площадках Металлоинвеста:

– Платформа для управления процессами промышленной безопасности охраны труда и охраны окружающей среды, внедрение которой позволило снизить количество нарушений на 30%. Цифровое решение ведет оперативный мониторинг инцидентов, позволяет оперативно реагировать и устранять к ним предпосылки, не допускать случаев травматизма персонала, регистрировать, учитывать и расследовать несчастные случаи, осуществлять специальную оценку условий труда, вести личную карточку сотрудника, а также оформлять наряд-допуск в электронном виде.

– Мобильное решение для оперативного управления выполнением мероприятий ТОИР (Мобильное ТОРО), позволившее повысить эффективность ремонтов за счет автоматизации и контроля проведенных мероприятий. С помощью мобильных устройств проводится более 90% плановых обходов, осуществляется диагностика и ремонт оборудования. Скорость внесения данных об обнаруженных дефектах снизилась с нескольких часов до одной минуты.

– Система по автоматизации управления инвестиционным портфелем класса PPM, позволившая в три раза сократить длительность цикла годового инвестиционного планирования. Цифровая платформа организует непрерывный процесс инициирования и утверждения заявок на инвестиции и инвестиционные проекты, а также позволяет вести собственную единую электронную структурированную базу с онлайн-доступом к детальной информации.

– Система мониторинга состояния водителей, осуществляющая онлайн-контроль самочувствия водителей большегрузных автомобилей, автобусов и железнодородных составов. Решение оперативно предупреждает диспетчеров об усталости и отвлечении работников от дороги, а также определяет препятствия на пути.

– Проект обучения сотрудников ремонтных служб предприятий компании на базе технологий виртуальной реальности, позволяющий воспроизвести даже самые сложные и небезопасные в реальных производственных условиях сценарии, в деталях рассмотреть всех узлы и детали агрегатов и техники, полностью погрузиться в процесс обучения без отвлечения на внешние факторы.

– Решение по определению гранулометрического состава и посторонних предметов на конвейерной ленте, осуществляющее мониторинг за состоянием конвейерной ленты с помощью системы видеоаналитики и позволяющее избегать порыв ленты на конвейерах ЦПТ.

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JSA Group (ООО «Джей эс эй групп») – консалтинговая компания, предоставляющая комплекс услуг по разработке и реализации решений по цифровой трансформации предприятий, а также автоматизации и оптимизации различных бизнес-процессов.