31% горнодобывающих предприятий находятся на стадии формирования стратегий цифровизации

Аналитики департамента горнодобывающих решений «Рексофт» представили результаты опроса о потребностях цифровизации российских предприятий, работающих в добывающей индустрии. В опросе приняли участие 138 руководителей ИТ и бизнес подразделений предприятий отрасли.

Исследование выявило, что большинство компаний горнодобывающей отрасли далеки от полномасштабного использования цифровых технологий в производстве. 26% респондентов указали, что процессы цифровизации находится в начальной стадии, а у 33% на данный момент цифровизацией охвачены только ключевые процессы. Однако интерес к полномасштабному применению технологий существенный: 31% предприятий находятся сейчас на стадии формирования своей цифровой стратегии. Об этом CNews сообщили представители «Рексофт».

Одной из целей исследования являлось определение областей, которые вызывают максимальный интерес предприятий с точки зрения цифровизации. В топ-5 запросов вошли следующие типы систем: управление качеством руды (54%); диспетчеризация открытых горных работ (41%); оценка качества буровзрывных работ (38%); диспетчеризация подземных горных работ (36%); повышение эффективности работы водителей автосамосвалов (36%).

«Мы видим комплексный запрос горнодобывающих предприятий на обновление как оборудования, так и автоматизированных систем управления. Это сегодня относится ко всем отраслям промышленности, не только к горной. Мы, как эксперты рынка, находимся в постоянном контакте с заказчиками и можем констатировать, что горнодобывающие предприятия подходят к задаче цифровизации комплексно и, одновременно с замещением ERP-систем и аппаратных решений, ведут работу по замене или внедрению с нуля систем управления производственными процессами (MES). Результаты проведенного исследования подтвердили актуальность задач, по которым работает департамент горнодобывающих решений «Рексофт», и мы готовы предоставить свою экспертизу по всем категориям систем, вошедшим в топ-5», - сказал Дмитрий Карамышев, директор департамента горнодобывающих решений компании «Рексофт».

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