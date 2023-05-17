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«Витте консалтинг» и Directum заключили соглашение о партнерстве

Компания «Витте консалтинг» и разработчик интеллектуальных решений для управления цифровыми процессами и документами Directum подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство нацелено на активную помощь российским компаниям в переходе на отечественное импортонезависимое ПО и помощь в цифровизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Айтеко».

Консультанты «Витте консалтинг», опираясь на знание рынка и актуальных потребностей заказчиков, готовы внедрять технологии и продукты Directum для решения задач в части управления документами и делопроизводством, цифровизации бизнес-процессов кадровых служб и бухгалтерии. Среди ключевых продуктов вендораDirectum HR Pro, система управления кадровыми процессами, документами и сервисами. Является полностью импортонезависимой разработкой.

ИТ-решения Directum разработаны на ECM/BPM-платформе и помогают перевести в электронный вид не только традиционные задачи делопроизводства, но и HR-процессы, управление договорами, КЭДО и многие другие. Все они легко внедряются, масштабируются и могут быть адаптированы с помощью инструментов no-code/low-code.

«Объединяя усилия и экспертизу с Directum, мы предлагаем рынку надежные проверенные решения, которые станут базой для стабильной работы и развития организаций в непростых условиях. Партнерство с вендором нацелено на долгосрочное и плодотворное сотрудничество в интересах заказчиков и российского рынка ИТ», — отметил Артем Акопов, генеральный директор компании «Витте консалтинг» (ГК «Айтеко»).

«Мы рады, что именно продукты Directum помогут реализовать потребности клиентов нашего нового партнера. Для этого мы создали целую экосистему готовых решений, а наши корпоративные системы отвечают требованиям импортонезависимости и масштабируемости, легки в настройке и использовании, а также имеют встроенные AI-сервисы», — сказал Илья Красавин, руководитель отдела развития партнерской сети Directum.

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Directum – российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.

«Витте консалтинг» – компания, специализирующаяся на разработке и внедрении технологий для решения задач по автоматизации бизнеса в сфере управления информационными активами, производством и управления персоналом. Реализует системы управления предприятием и организационными изменениями. Оказывает услуги в области внедрения, разработки, поддержки и развития систем автоматизации бизнеса. Имеет собственный центр разработки, а также компетенции по решениям SAP. Входит в группу компаний «Айтеко».

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