Российский офис Metro проводит инвентаризации без бумаги с помощью Directum RX

Компания Metro полностью перевела регулярные инвентаризации 110 магазинов и складов в электронный формат на базе Directum RX, снизив временные затраты на оформление и согласование документов, а также расходы на бумагу. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Для Metro инвентаризация — регулярное и масштабное мероприятие, компания проводит их по четыре раза в год. При этом оформление и подписание документов затрагивает не только конечный торговый центр (ТЦ), но и бухгалтерию центрального офиса.

В результате внедрения системы управления бизнес-процессами и документами Directum RX в Metro: сократились расходы на бумагу: весь комплект инвентаризационных документов из четырех форм ИНВ в 1000 страниц удалось полностью перенести в цифровой формат. Ускорился процесс оформления документов: бухгалтерия больше не тратит на подготовку отчетности несколько дней. Сотрудникам достаточно указать все данные, и документ сформируется автоматически в соответствии с типовой формой. Уменьшилось время на согласование: на подписание документов уходит от часа до одного дня. А раньше могло занимать недели, так как один инвентаризационный документ утверждают от трех до пяти человек. При этом бухгалтер находится в центральном офисе в Москве, а инвентаризационная комиссия — в магазине или на складе.

Хранить документы стало проще: благодаря централизованному хранению документов на поиск запрашиваемой информации у специалиста уходит минимум времени.

Кроме оформления и подписания инвентаризационных документов в электронном виде, компании важно выполнять процесс бесшовно на всех этапах, чтобы сотрудникам не пришлось дублировать информацию в разные системы. Для этого в Directum RX настроена интеграция с Inventory, в которой фиксируются результаты перерасчетов и взаимозачетов по инвентаризации.

Поддержкой и дальнейшим развитием процессов занимаются специалисты «Центра внедрения документооборота» (ЦВД), партнера компании Directum. Metro активно развивает систему и подключает к ней новые процессы.

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Metro — транснациональный оператор оптовой торговли. В России Metro управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе. Количество сотрудников насчитывает около 11 тыс. человек.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.