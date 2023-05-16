«Контур» представил новое финтех-направление

Директор направления «Финтех» «СКБ Контур» Сергей Возчиков 16 мая 2023 г. рассказал о запуске нового для компании финтех-направления, ставшего важным шагом в развитии экосистемы «Контур». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сергей Возчиков сообщил, что всего у компании более 70 продуктов. Под брендом «Контур» они объединены в экосистему — комплекс взаимосвязанных сервисов, которые дополняют и усиливают друг друга. Это интернет-отчетность, электронный документооборот, онлайн-бухгалтерия, проверка бизнес-партнеров, участие в торгах и другие направления. Решениями Контура пользуются более 2,3 млн клиентов — от небольших ИП до крупных холдингов. Благодаря экосистеме они получают заметный эффект от упрощения бизнес-процессов и повышения скорости работы.

Важным шагом в развитии экосистемы «Контур» стал запуск нового для компании финтех-направления. Для этого «СКБ Контур» инвестировал в приобретение доли в ПАО «Банк «Екатеринбург». Сейчас команда финтеха модернизирует инфраструктуру и процессы, работает над интеграцией банковских услуг и нефинансовых продуктов «Контура». К примеру, уже сегодня через сервисы «Контура» можно зарегистрировать ИП без визита в налоговую и открыть счет для бизнеса в банке «Екатеринбург» без посещения офиса. К концу 2023 г. планируется запуск интернет-банка собственной разработки. Он будет интегрирован с существующими нефинансовыми продуктами «Контура».

Другая задача в рамках финтех-направления — внедрить банковскую инфраструктуру и сервисы в продукты «Контура». Таким образом традиционные бизнес-операции будут бесшовно интегрированы с финансовыми транзакциями: автооплатами после обмена документами при реализации контрактов, оплатами по выставленным счетам и одновременным отражением в учете и т.д.

Еще одно направление деятельности финтеха «Контура» — запуск финтех-сервисов, которые не входят в периметр традиционного банкинга, но являются востребованными у клиентов сферы бизнеса. Это как охват новых сегментов деятельности (продукты для самозанятых, селлеров на маркетплейсах, компаний сферы услуг и малой розницы), так и новые продукты, стимулируемые регулятором — цифровые финансовые активы, токенизированные безналичные платежи, смарт-контракты и др.

Сергей Возчиков, директор направления «Финтех» «СКБ Контур»: «Мы не хотим сделать просто еще один банк для бизнеса. Мы формируем экосистему, в которой финансы бесшовно встраиваются в текущую деятельность клиента. Таким образом мы можем взаимодействовать с компанией и ее сотрудниками как с единым целым, обслуживая множество бизнес-процессов и закрывая максимум потребностей. Это позволит нам формировать лучшие продуктовые предложения, а в перспективе даст возможность нашим клиентам вести бизнес с их партнерами в единой среде».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.