JSA Group перенесла критически важные системы «Уральской стали» в приватное облако Itglobal.com

JSA Group перенесла критически важные информационные системы «Уральской стали» в облачную инфраструктуру Itglobal.com. Миграция произвелась в рамках работ по формированию собственного ландшафта недавно сформированного металлургического холдинга «Уральской Стали» и «Загорского трубного завода».

«В связи с отсутствием необходимого оборудования в серверных «Уральской Стали» и большими сроками его закупки и поставки, было решено размещать систему управления финансово-хозяйственной деятельностью «Уральской стали» в частном облаке, – сказал директор по развитию технологичных платформ JSA Group Даниил Лукин. – Проведя тендер, мы с коллегами из «Уральской стали» остановились на предложении Itglobal.com, которое позволило быстро получить доступ к ИТ-инфраструктуре, необходимой для размещения систем «Уральской стали», при этом изолированной от других клиентов Itglobal.com».

На первом этапе проекта специалисты JSA Group интегрировали облачную инфраструктуру в ИТ-ландшафт комбината, обеспечили миграцию систем и данных в частное облако и бесшовный переход пользователей на перенесенные системы. В частности, были перенесены системы, автоматизирующие все основные процессы управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, в том числе: управление финансами, казначейством, персоналом, основными данными, контроллинг, а также управление закупками, сбытом, договорами, ремонтами, аналитическая отчетность. Благодаря этому «Уральская сталь» получила возможность выстроить собственную ИТ-инфраструктуру, полноценно ее эксплуатировать и внедрять на ее основе современные решения без длительного процесса закупки, поставки и конфигурации дорогостоящего оборудования.

На втором этапе для оптимизации затрат на оборудование из систем были удалены неактуальные данные с информацией о холдинге, в который ранее входила «Уральская сталь».

На текущий момент стартовала финальная стадия проекта: разнесение систем на два ЦОДа – основной и резервный. В одном будут располагаться основные продуктивные серверы, в другом – их реплики. Такое разнесение выполняется с целью повышения отказоустойчивости решения. Планируется, что основной ЦОД будет располагаться непосредственно на территории «Уральской Стали», а частное облако будет использовано в качестве резервного.