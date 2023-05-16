Энергетики стали чаще закупать отечественное ПО

Российские энергокомпании и предприятия ЖКХ в последние два года стали еще более активно использовать отечественные программные решения для цифровизации своей деятельности. В частности, по данным исследования, проведенного аналитиками АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), с 2020 по начало 2023 гг. доля российского ПО в закупках предприятий сектора ресурсоснабжения выросла с 60% до 80%. Об этом CNews сообщили представители РИР.

Соответственно, доля западных решений стремительно сокращается. Тренд обусловлен государственными мерами по достижению технологического суверенитета, а также стимулированием использования продукции российских программистов на фоне продолжающейся цифровой трансформации отрасли.

Эксперты РИР в рамках развития продукта «Цифровое теплоснабжение» провели комплексное исследование рынка цифровых решений для предприятий энергетики и теплоснабжения и установили, что суммарный объем выручки в теплоснабжении составляет около 2,3–2,5 трлн руб., а среднегодовой темп роста за период с 2017 по 2022 гг. составил 11%. Расходы предприятий теплоснабжения на ИТ и, в целом, цифровые проекты (как первичное внедрение, так и поддержку, модернизацию) составляют около 20 млрд руб. К 2030 г., при сохранении текущих темпов развития рынка, затраты на такие проекты могут вырасти до 50 млрд руб.

Аналитики РИР ожидают рост потребности в цифровых решениях со стороны теплоэнергетического сектора. Особенно в условиях роста средств, выделяющихся на модернизацию теплосетей. Цифровые решения позволяют существенно повысить эффективность работы энергокомпании за счет улучшения диспетчеризации, предотвращения аварий, повышения производительности труда.

На сегодняшний день система теплоснабжения состоит из 50 тыс. локальных систем и 18 тыс. обслуживающих предприятий (включая ремонтные/сервисные предприятия). Протяженность тепловых сетей постепенно снижается – 166,7 тыс. км. Свыше 50% тепловых сетей нуждается в замене. Ежегодно около 3% сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения признаются аварийными, а обновляется не более 1–2%.

«Снизив даже на 1% количество аварий и дефектов на 500 км теплосетей, предприятия экономят в год до 100–150 млн руб. на ремонтах. Добиться такого результата на практике реально, в том числе за счет применения цифровых решений. Они помогают повысить эффективность, сократить потери и ликвидировать ненужные расходы. Так, нами на проекте в Глазове уже получены яркие эффекты. Например, на 64% снизились трудозатраты на выезды за счет корректного и полного выполнения заявок без последующих доработок. На 95% уменьшились потери в зоне водонасосной станции за счет своевременного обнаружения скрытой утечки аналитическими методами», – отметил руководитель управления цифровизации производства РИР Алексей Цыплов.

Анализ затрат на ИТ-проекты показывает, что предприятия в настоящее время сосредотачиваются на сравнительно недорогих решениях с эффектом, который фиксируется здесь и сейчас. В частности, в сфере теплоснабжения год от года складывается примерно равное как количество заключенных контрактов, так и их суммарная стоимость – в среднем по 270–280 контрактов суммарно на 1,6–1,8 млрд руб. в год примерно на 5000 предприятий теплоснабжения. Средняя стоимость одного контракта – 6,2 млн руб. Причем в эту сумму в том числе входят затраты на ИТ-поддержку, закупку лицензий офисных программ и так далее. За период с 1 января 2020 г. по февраль 2023 г. предприятия «тепла» заключили как минимум 852 контракта в направлении ИТ – суммарно на 5,2 млрд руб.

Наиболее востребованные сервисы – диспетчеризация (примерно половина от объема заключаемых контрактов), а также инфраструктурные ИТ-проекты (серверное оборудование, лицензии, операционные системы, антивирусы и прочее). Третье место – у биллинговых систем.

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Программный комплекс «Цифровое теплоснабжение» – собственное, полностью импортонезависимое решение, направленное на повышение эффективности производственной деятельности энергетики и ЖКХ. Решение снижает затраты на производственные процессы, количество простоев и нештатных ситуаций, сокращает потери. К настоящему времени завершены первые этапы цифровизации ресурсоснабжения и городского хозяйства в Глазове (Удмуртская Республика), на территории Воронежа, Липецка и Курчатова (Курская область). В ходе реализации проектов команда разработчиков и инженеров использует «цифровые двойники» инженерной инфраструктуры и объектов генерации. В частности, создаются модели котлоагрегатов, каждой турбины, технологических связей оборудования. Кроме того, активно применяются технологии искусственного интеллекта и предиктивной аналитики.