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ГК Softline помогла компании «Удоканская медь» обеспечить защиту данных и информационных систем

ГК Softline внедрила в ИТ-инфраструктуру компании «Удоканская медь» систему резервного копирования. По итогам проекта была обеспечена защита систем, расположенных в среде виртуализации, а также сокращены риски сбоя систем. Это обеспечило компании защиту части инфраструктуры от потери данных. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Удоканская медь» — российская частная горно-металлургическая компания, созданная в 2008 г. для освоения Удоканского месторождения меди, которое является одним из крупнейших в мире.

Компании требовалось в сжатые сроки подобрать российское решение с широким функционалом и возможностью централизованного управления резервным копированием. Для клиента приоритетной задачей было исключение риска потери данных и сокращение времени восстановления систем в случае сбоя. ГК Softline, поставщик ИТ-решений и сервисов, помогла подобрать клиенту систему резервного копирования, отвечающую всем техническим требованиям. В результате был выбран продукт компании «Киберпротект» (ранее «Акронис-инфозащита», Acronis-Infoprotect) – «Кибер бэкап». Решение обеспечивает возможность работы как с физическими серверами, так и с платформами виртуализации.

«С помощью «Кибер бэкап» мы организовали систему резервного копирования платформ виртуализации заказчика. Система позволяет моментально запускать виртуальные машины из резервных копий – это минимизирует время восстановления критичных данных. По итогу выполненных работ клиент получил готовую систему, настроенную в соответствии с его требованиями и обеспечивающую на момент сдачи проекта защиту инфраструктуры от потери данных. Заказчик также высоко оценил удобство администрирования решения, его масштабируемость и совместимость с другими системами/ПО», – сказала Анна Пупышева, менеджер по развитию бизнеса ГК Softline.

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ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя около 100 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2022 г. ее оборот достиг 70 690 млн руб. 4800 сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.

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