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«Диасофт» разработал продукт для автоматического наложения и проверки УНЭП

Программный продукт «Электронная подпись», реализованный в микросервисной архитектуре на технологической платформе Digital Q.Security, автоматизирует процессы наложения и проверки УНЭП (усиленной неквалифицированной электронной подписи). Использование продукта сокращает трудозатраты сотрудников на выполнение рутинных операций в организациях любой сферы деятельности. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Каждое входящее сообщение, подписанное электронной подписью, должно быть проверено, и только после этого можно продолжать с ним работать. Как правило, проверка осуществляется в специализированном программном обеспечении вручную.

Автоматизировать этот процесс позволит программный продукт «Электронная подпись». Он автоматически «захватывает» документ из файлового хранилища и выполняет проверку наложенной электронной подписи. Это удобно, если документы поступают в организацию по окончании рабочего дня сотрудников на регулярной основе.

В сообщении или документе, например, в отчете, уже готовом к отправке во внешнюю организацию, программный продукт автоматически ставит электронную подпись. Продукт самостоятельно определяет сертификат для формирования подписи на основе существующих правил. Применение BPM-процессов позволяет гибко настраивать работу с двумя и более подписантами и проверку нескольких наложенных подписей.

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