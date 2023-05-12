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Платформа Webinar внедряет новые функции для защиты данных пользователей

Webinar Group, российская компания-разработчик решений для бизнес-коммуникаций и совместной работы, рассказала о последних обновлениях платформы. С начала года компания внедрила несколько десятков новых функций. Ключевые из них призваны усилить информационную безопасность и дать организаторам больше контроля над ходом мероприятий и данными, хранящимися в системе.

Инструмент "зал ожидания” позволяет администратору мероприятия решать, кого из участников и в какой момент пустить на мероприятие. Организатор может дождаться, пока соберутся все приглашенные участники, и только затем начать встречу. А во время конференции он сможет контролировать допуск непрошенных гостей: посторонние не смогут зайти на встречу без подтверждения, даже если у них есть ссылка. “Зал ожидания” особенно полезен для проведения встреч с внешними партнерами, собеседований, онлайн-аттестаций и экзаменов.

Функция удаления чатов поможет сохранить приватность обсуждений. Активировать ее можно в настройках: после того, как пользователь выбирает соответствующую опцию, чат и вопросы будут автоматически исчезать после выхода последнего участника из встречи.

Еще одно обновление Webinar предназначено для крупного бизнеса. Организаторы встреч теперь смогут лучше контролировать файловое пространство платформы. Хранилище не переполнится в самый ответственный момент: администраторы получат доступ к статистике и всегда будут в курсе, какой объем файлов загрузили сотрудники и сколько записей сохранено за последний месяц. Эта возможность подключается через службу поддержки.

“Конфиденциальность данных пользователей — наш приоритет. Цель последних обновлений – дать нашим клиентам уверенность в том, что чувствительная информация, озвученная и написанная во время встреч, не попадет в руки посторонних, – отмечает Александр Бровко, директор по продукту Webinar Group. — Наша платформа защищена от DDoS-атак и применяет современные протоколы шифрования. В прошлом году мы добавили к возможностям продукта технологию единого входа (SSO), в планах на ближайшее будущее — внедрение oAuth и интеграция с SIEM для предотвращения утечек данных. При дальнейшем расширении функциональности сервисов мы продолжим руководствоваться высокими стандартами безопасности”.

О компании

Webinar Group — российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы. С июля 2022 года компания входит в цифровую экосистему Группы МТС. Webinar Group предлагает решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, организации смешанного обучения, а также проведения крупных виртуальных и гибридных мероприятий. Сервисы зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России. За год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн участников.

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