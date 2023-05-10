«АТБ электроника» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость мини-компьютера «АТБ-атом-1» и ОС «Альт»

«АТБ электроника», российский производитель и поставщик электронных устройств для промышленности, и «Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», подтвердили совместимость и корректность работы ОС «Альт Рабочая станция 10» на платформе x86_64 на мини-компьютере «АТБ-атом-1».

«АТБ-атом-1» — это мини-компьютер в корпусном настольном исполнении. Несмотря на компактные размеры (150×150×30 мм), устройство содержит инструменты, позволяющие решать весьма серьезные задачи. В их числе: технология виртуализации Intel (VT-x), встроенная видеосистема с расширенным преобразованием медиаданных и поддержкой технологии Intel Quick Sync Video, твердотельный накопитель, высокоскоростная оперативная память, а также пассивное охлаждение, обеспечивающее длительный срок эксплуатации без обслуживания, низкое энергопотребление и расширенный диапазон рабочих температур.

«АТБ-атом-1» — основа для создания разнообразных вариантов небольших вычислительных платформ для коммерческого и промышленного применения. Первые партии «АТБ-атом-1» были разработаны и произведены в России в конце 2022 г. Сейчас продукт проходит процедуру повторного внесения в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, в соответствии с изменениями от 20 апреля 2023 г.

«Нам было особенно важно подтвердить совместимость нашего продукта с технологически независимой операционной системой «Альт», так как она создана на базе проекта «Сизиф», развивающегося на территории и под юрисдикцией РФ. Это позволяет использовать ОС на российском оборудовании с минимальными ограничениями», — отметил генеральный директор «АТБ электроника» Роман Дементьев.

«Альт Рабочая станция» — операционная система для оснащения рабочих мест в офисе и дома. В комплект поставки входит большой набор прикладных программ для повседневной работы (редакторы текстов, презентаций, таблиц, графики, аудио и видео, веб-браузер, клиент электронной почты и др.). Операционная система включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (№1292).

«Базальт СПО» ориентирована на многоплатформенность, в связи с чем для компании принципиально важно обеспечить совместимость операционных систем с большинством российских устройств, — отметил Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО». — Мы предоставляем пользователям возможность выбирать компьютеры из максимально широкого спектра оборудования. Доступность ОС «Альт» на универсальных мини-компьютерах «АТБ-атом-1» — значительный вклад в достижение этой цели».

Совместимость ОС «Альт Рабочая станция 10» и «АТБ-атом-1» подтверждена сертификатом вендоров. В ходе тестирования операционной системы, запущенной на мини-компьютере, проблемы в работе продуктов не были обнаружены.