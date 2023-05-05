ИИ-систему резидента «Сколково» внедрили в 400 магазинов торговой сети

Компания NL Group совместно с резидентом «Сколково» «Эддреалити» внедрила ИИ-систему оценки и стимулирования спроса промышленной продукции более чем в 400 магазинах российской розничной сети по продаже косметики, бытовой химии и товаров для дома. В результате подключено более 2800 экранов, а охват аудитории составил порядка 57 млн человек. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Технология «Эддреалити» позволяет NL Group измерять интерес покупателей к товарам, повышать продажи продукции на 20-40% за счет трансляции таргетированной цифровой рекламы и измерять показатель конверсии из просмотров в продажи. Благодаря детектированию покупателей системой в сложной окружающей среде магазинов появилась возможность инновационно подойти к вопросу работы с потребителями.

Общий бюджет проекта превысил 119 млн руб., из которых сумма гранта по федеральному проекту «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика» составила более 59 млн руб. Фонд «Сколково» — оператор господдержки апробации технологий ИИ в приоритетных отраслях российской экономики.

«Проект NL Group стал первым завершившимся пилотным проектом из числа поддержанных "Сколково" в 2021 г. по программе "Искусственный интеллект". Решение должно быть востребовано среди предприятий розничной торговли. В ближайшее время завершится еще ряд пилотных проектов на основе ИИ, в том числе в области сельского хозяйства и сфере образования. В конце марта мы объявили о старте приема заявок на новый конкурсный отбор, по итогам которого планируется поддержать не менее девяти проектов. Общий объем поддержки, предоставленный Минэкономразвития на 2023 г., составляет более 900 млн руб.», – сказала Екатерина Столбова, директор проектного офиса Фонда «Сколково».

Система на основе искусственного интеллекта в реальном времени классифицирует посетителей магазина по 19 признакам, включая эмоции человека (наличие или отсутствие улыбки). Это позволяет демонстрировать целевое рекламное сообщение в максимально восприимчивый момент для человека и повышает вероятность импульсной покупки. Так же аналитика просмотра дает возможность оценить эффективность рекламных сообщений и работать с гипотезами. Кроме того, в ИИ реализована функция самообучения, что повышает эффективность взаимодействия с покупателями с каждым днем использования системы.

«Внедренное решение в федеральной розничной сети является абсолютно уникальным для реализации концепции performance marketing – маркетинга на основе данных – в связке производитель–торговая площадка. В точках продаж до этого момента не существовало инструмента объективного и точного измерения состава аудитории, влияния на поведение покупателей и измерения реакции на предлагаемые товары в режиме реального времени. Теперь же предприятия могут использовать инновационный инструмент, который призван моментально и высокоточно прогнозировать спрос и стимулировать продажи в точках сбыта продукции», – отметил Дмитрий Войнов, заместитель финансового директора NL Group.

Для внедрения разработки на основе ИИ «Эддреалити» совместно с NL Group рассматривают промышленные предприятия и производителей в любом сегменте товаров народного потребления: продукты питания, одежда, косметика, спорттовары, фармацевтика, электроника и др. До 2026 г. «Эддреалити» планирует реализовать более 50 тыс. лицензий на решение.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.