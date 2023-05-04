В России разработали искусственный интеллект для продажи туров по Уралу

«Промобот», производитель сервисных роботов, представил разработку платформы для создания чат-ботов-ассистентов – Promobot Nested Chat. Это интеллектуальная платформа для общения с искусственным интеллектом, основанная на технологиях машинного обучения, предназначенная для улучшения взаимодействия с пользователями и ответов на их вопросы на разных сайтах. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Один из первых чат-ботов, разработанных на основе этой платформы, стал робот-консультант туров по Уралу. Основные задачи бота включают помощь в поиске маршрутов, выборе дат, бронировании отелей, подборе гидов и многом другом. Важным преимуществом бота является возможность начать общение с пользователями самостоятельно, что увеличивает его потенциал продаж. Кроме того, бот способен общаться на нескольких языках, включая русский и английский.

«С 2015 г. мы занимаемся разработкой диалоговых систем и инструментов взаимодействия между роботами и людьми. В процессе работы мы часто получали запросы от банков, крупных ритейлеров, государственных организаций и представителей малого бизнеса о возможности использования наших разработок на их онлайн-ресурсах для общения с пользователями. Теперь мы готовы предложить это решение для использования и активно внедряем его на рынке. В настоящее время решение планируют использовать некоторые телеком-операторы, а также несколько банков», – сказал Олег Кивокурцев, директор по развитию компании «Промобот».

По словам разработчиков, одним из ключевых вопросов в создании продукта, стала возможность подключения различных периферийных устройств и каналов к системе. Благодаря разработанной API, решение позволяет другим приложениям взаимодействовать и обмениваться данными с диалоговой системой. Доступна интеграция с облачными системами и с мессенджерами (WhatsApp, Viber, Telegram), умными колонками («Яндекс», Amazon Echo, Google Nest Mini), CRM-системами (Bitrix), что позволило продукту стать доступным для массового использования.

Согласно исследованию Business Insider, рынок диалоговых систем и чат-ботов ждет изменение совокупного среднегодового темпа роста, CAGR, на 29,7% с $2,6 млрд в 2019 г. до $9,4 млрд к 2024 г. Наибольший рост, связанный с чат-ботами, в ближайшие пять лет ожидает рынок ритейла и eCommerce. По данным исследования Oracle, более 50% клиентов уже сейчас ждут, что бизнес будет доступен 24/7. Чат-боты могут справиться с этим запросом и круглосуточно отвечать на запросы пользователей.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. В том же году компания стала резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Их можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.