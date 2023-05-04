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Транспортный терминал «Атол» прошел бета-тестирование в компании «Белтранс»

Терминал «Атол ПТ-5 транспорт» прошел закрытое бета-тестирование оборудования в компании ООО «Белтранс». По его результатам «Атол» устранил все недочеты устройства и готов выходить с продуктом на массовый рынок. Об этом CNews сообщили представители компании «Атол».

В краткосрочной перспективе компании будут развивать сотрудничество. В его рамках ООО «Белтранс» планирует укомплектовать терминалами весь свой парк автобусов.

Терминал «Атол ПТ-5» предназначен для работы с транспортными системами и позволяет обслуживать более 500 пассажиров за смену. Устройство работает на операционной системе «Атол ОС», созданной на базе Android. Терминал может работать при температуре до -15°С, при этом питаясь от встроенного аккумулятора увеличенной емкости, что делает возможным его использование в общественном транспорте, мобильной торговле или службах доставки.

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Атол ПТ-5

Алексей Краснопольский, директор бизнес-единиц «Атол онлайн» и «Атол Pay»: «Атол разработал модель транспортного терминала, которая позволяет нам быть конкурентоспособными на рынке. Мы постарались сделать устройство удобным и интуитивно понятным для использования. Для нас транспортная отрасль относительно новая, поэтому особенно ценно пройти тестирование нашего решения с таким крупным региональным поставщиком услуг, как ООО «Белтранс». С этого момента мы готовы значительно масштабировать продажи оборудования для транспортных компаний».

Вячеслав Коробов, директор ООО «Белтранс»: «Весной 2022 г. на всероссийском форуме нам был презентован новый терминал «Атол ПT-5 транспорт». Его уникальные характеристики нас очень заинтересовали, и мы с партнерами провели большую работу по его интеграции в нашу транспортную систему. На линии терминал показал себя достойно: он выдерживает высокую нагрузку при большом пассажиропотоке, долго держит заряд батареи, а оплата проезда происходит в считанные секунды. Мы довольны результатами работы и планируем укомплектовать терминалами весь парк автобусов».

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Компания «Белтранс» основана в 2015 г. является оператором «Автоматизированной системы оплаты проезда» (АСОП). В 2017 г. реализован пилотный проект в Белгородской области по разработке и внедрению АСОП на пассажирском транспорте. Система разработана на основе эквайринга для транспорта и решает весь спектр задач с приемом платежей. На сегодняшний день в работе у компании 950 терминалов АСОП.

«Атол» («Автоматизация торговли и логистики») — разработчик технологий для обмена товарами и услугами. Более 21 года «Атол» помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи организациям любого размера: от небольшой торговой точки до крупных розничных сетей и логистических центров. Почти 40% покупок в России совершаются с помощью ПО и оборудования «Атол». Каждая вторая онлайн-покупка проходит через облачный сервис «Атол онлайн». Продуктовая линейка «Атол» насчитывает более ста комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания регулярно занимает ключевые позиции в отраслевых рейтингах и входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть «Атол» является крупнейшей в отрасли и насчитывает более 2000 организаций во всех федеральных округах страны.

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